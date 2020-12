Rocio Munoz Morales qualche tempo fa è sembrata essere in crisi con il compagno e attore Raoul Bova. La coppia in base a ciò che si dice è stata molto vicina alla rottura. Scopriamo qualcosa di più.

La coppia formata dall’attore Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sembra aver vissuto una forte crisi. Le due star sono state vicine alla rottura secondo quanto trapelato da molti magazine di gossip.

L’attrice Rocio Munoz Morales è legata a Raoul Bova dal molti anni e la loro relazione ha fatto discutere molto in passato, soprattutto perché quando i due si sono conosciuti su un set nel 2012 l’attore era ancora sposato con la sua ex Chiara Giordano. Le critiche non hanno mai risparmiato l’attrice spagnola, che ha portato il marchio di poco di buono e di rovinafamiglie. La loro relazione però è riuscita a sopravvivere alle varie difficoltà e la coppia è rimasta unita, nonostante per Rocio non sia stato facile. L’attrice però è riuscita a conquistare il favore del pubblico italiano grazie alla visibilità mediatica raggiunta con la partecipazione al “Festival di Sanremo” nei panni della valletta.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, aria di crisi

Da parecchi mesi, però, sembra che tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales ci sia aria di crisi. I due hanno una bellissima famiglia, grazie alle due figlie Luna e Alma. La Morales ha cercato di mettere a tacere queste voci, dichiarando in un’intervista che il suo rammarico più grande è di non avere affianco il compagno quando è distante da casa per lavoro. Ma assicurando che tutto tra loro vada più che bene.

Alcune foto recenti pubblicate su un settimanale li hanno immortalati durante un’uscita di coppia nella Capitale e Raoul Bova è visibilmente pensieroso, mentre l’attrice spagnola appare silenziosa e distante. Rocio Munoz Morales non ha mai nascosto il desiderio di convolare a nozze con il compagno, ma il matrimonio sembra ancora lontano per la coppia a causa dei rispettivi impegni televisivi che li tengono spesso lontani. A peggiorare le cose è stata anche la morte della madre dell’attore, avvenuta ad un anno di distanza da quella del padre.