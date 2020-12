La Prima della Scala di Milano: sarà in diretta tv e streaming. Cosa bisogna sapere.

Lo spettacolo della Prima del Teatro alla Scala di Milano non si farà con il pubblico quest’anno, cancellato per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale a causa della pandemia, ma questo non significa che non ci sarà alcuno spettacolo.

Come avevamo già anticipato, la direzione del Teatro stava pensando a una sorta di “piano B”, un’iniziativa musicale alternativa da trasmettere in diretta tv e in streaming. Così è stato. Non avremo la tradizionale Prima della Scala con la sfilata dei vip in abiti eleganti ma ci sarà comunque il concerto.

Prima della Scala: in diretta tv e streaming

Il 7 dicembre alle ore 17.00 sarà trasmesso in diretta su Rai1 e RaiPlay “…A riveder le stelle“, il concerto della Prima del Teatro alla Scala di Milano per l’inaugurazione della stagione lirica, che ogni anno si tiene il giorno di Sant’Ambrogio, il 7 dicembre appunto. Il concerto prevede l’esecuzione di diversi brani musicali tratti da opere famose, come Don Carlo, Rigoletto, Lucia di Lammermoor (che in origine era l’opera che doveva andare in scena per la prima di quest’anno), Andrea Chénier, Madama Butterfly, Walküre Don Pasquale, Elisir d’amore, I vespri siciliani, Tosca, Turandot, Un ballo in maschera, Guglielmo Tell e Carmen.

L’esecuzione sarà naturalmente dell’Orchestra e Coro del Teatro alla Scala con la direzione del maestro Riccardo Chailly. Il balletto è diretto da Michele Gamba. Lo spettacolo avrà una durata di 2 ore e 45 minuti.

Scrive il Teatro alla Scala nella presentazione dell’iniziativa:

Vogliamo che la magia del 7 dicembre possa arrivare nelle case non solo degli italiani ma di tutti quelli che, nel mondo, amano la lirica, il balletto e il nostro Teatro. Per questo la serata inaugurale “A riveder le stelle” sarà ripresa dalla Rai – Radiotelevisione Italiana e trasmessa in diretta in Italia su Rai1, RAI 1 HD e su RaiPlay, in Francia e altri Paesi di lingua francese e in Germania e altri Paesi di lingua tedesca su Arte Concert, in Repubblica Ceca su Ceska Televize, nelle Americhe, Australia, Africa, Spagna, Portogallo, Nord Europa, Turchia, Albania, Svezia su Medici TV. Sarà inoltre possibile assistervi in differita in Italia su RAI 5, in Francia su Arte TV, in Repubblica di Corea su Il Media, in Slovenia su RTV Slovenija, in Russia su TV Kultura, in Ungheria su MTVA, in Serbia su RTS, in Cina su CCTV e in Giappone.

Sarà prevista la trasmissione in diretta radiofonica in Italia su Radio3 Rai e in diretta e in differita in altri Paesi sulle emittenti del Circuito Euroradio; in diretta e in differita cinematografica in Italia e all’estero.

Per ulteriori informazioni: www.teatroallascala.org/it/stagione/2020-2021/opera/a-riveder-le-stelle.html

