Oroscopo del giorno, martedì 8 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

Ci stiamo oramai avvicinando alla metà di Dicembre. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di martedì 8 Dicembre 2020.

Il mese più scintillante dell’anno è oramai vicino alla metà dei suoi giorni. Chi cosa ci riserveranno dunque oggi gli astri? Quali segni saranno baciati dalla fortuna? Quali no? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di martedì 8 Dicembre 2020.

Martedì 8 Dicembre 2020: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Durante la giornata di oggi sarà necessario che evitiate di farvi mettere i piedi in testa, soprattutto in ambito lavorativo. Rimboccatevi le maniche e abbiate fiducia in voi stessi e nel vostro istinto, non sbaglierete.

Toro. La parola chiave della giornata sarà leggerezza. Cercate dunque di prendere gli avvenimenti con serenità e di non cedere al nervoso ed allo stress. Qualche nuovo incontro potrebbe aiutarvi a recuperare un po’ di buon umore.

Gemelli. Durante la giornata di oggi qualche discussione vi darà un bel po’ da pensare. L’atmosfera non sarà delle migliori, ma sicuramente troverete il giusto escamotage per affrontare le difficoltà. Fidatevi del vostro istinto!

Cancro. Molto probabilmente dedicherete la giornata di oggi alla riflessione. Qualche ripensamento potrebbe turbarvi più del dovuto, e alcune persone appartenenti al passato torneranno a bussare alle vostre porte.

Leone. La giornata di oggi sarà decisamente produttiva e indaffarata. Partirete in quarta e riuscirete a sbrigare tutte le questioni che vi eravate prefissati. Attenzione soltanto a non esagerare. Consumare troppa energia potrebbe rivelarsi decisamente controproducente.

Vergine. I tempi non sono molto adatti al riposo. È infatti arrivato il momento di rimboccarsi le maniche di impegnarsi al massimo per raggiungere i propri obiettivi. Cercate inoltre di aprire le porte all’amore: qualche piacevole sorpresa potrebbe stupirvi.

Bilancia. Il senso di colpa non vi porterà da nessuna parte. Cercate dunque di smetterla di tormentarvi e rimboccatevi le maniche per recuperare un po’ di fiducia e di buon umore. Non temete, tempi migliori sono in arrivo e porteranno con sé strabilianti gioie.

Scorpione. L’atmosfera natalizia si sta facendo sentire, ma voi sarete sommersi dai troppi impegni per approfittarne. La soluzione migliore è quella di concentrarsi sulle questioni più urgenti e di riservare un po’ di tempo anche alla cura di voi stessi.

Sagittario. Durante la giornata di oggi molto probabilmente vi risulterà difficile trattenervi e pesare bene le parole da utilizzare. Non c’è niente di male a lasciarsi andare di tanto in tanto, ma cercate di non esagerare, potreste pentirvene amaramente.

Capricorno. La giornata di oggi sarà per voi decisamente confusa. Forti emozioni contrastanti vi affolleranno la mente, e voi non saprete più che pesci prendere. Il consiglio migliore è quello di riflettere bene sulle decisioni giuste da prendere prima di fare la vostra mossa.

Aquario. È tempo di lasciare andare le frivolezze e di concentrarsi sulle questioni concrete ed importanti. La leggerezza è la chiave per lasciare andare il dolore e per poter ricominciare con molta più carica. Forza e coraggio!

Pesci. Durante la giornata di oggi potreste incappare in qualche svista. Prestate molta attenzione alle scadenze ed alle deadlines, i ritardi potrebbero costarvi davvero caro. Con la giusta dose di concentrazione andrà però tutto per il meglio.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.