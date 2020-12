Oroscopo della settimana dal 7 al 13 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

Siamo finalmente entrati nel mese di Dicembre. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo da lunedì 7 a domenica 13 Dicembre 2020.

Una nuova settimana è finalmente alle porte, e Dicembre si sta avvicinando alla metà dei suoi giorni. Siamo tutti curiosi di sapere che cosa ci riserveranno il Cielo e le Stelle. Quali segni saranno baciati dalla fortuna? Quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono in arrivo? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo da lunedì 7 a domenica 13 Dicembre 2020.

Seconda settimana di Dicembre: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La settimana si prospetta decisamente movimentata per i nati sotto il segno dell’Ariete. Il riposo non rientrerà tra i vostri piani, e molto probabilmente vi ritroverete spesso di fretta. Tenersi occupati è però la soluzione giusta, soprattutto per lasciare andare tutto lo stress dell’ultimo periodo e prepararsi per bene a un sacco di novità.

Toro. La settimana in arrivo sarà decisamente complicata per i nati sotto il segno del Toro. Guai in amore vi leveranno qualche ora di sonno e getteranno su di voi e sul vostro umore un bel po’ di stress. Non è però il momento di disperare, anzi! Approfittatene per ragionare bene sul da farsi e per definire i vostri nuovi traguardi, in modo da ripartire con più carica.

Gemelli. Mercurio in opposizione porterà con sé qualche incomprensione per i nati sotto il segno dei Gemelli. Sarebbe meglio per voi contare fino a 10 prima di agire, e soprattutto prima di parlare. Qualche disguido e qualche lite tingeranno il vostro cielo di grigio e sarà nelle vostre mani il compito di non darla vinta allo stress ed al malumore.

Cancro. La prossima settimana sarà decisamente emozionante per i nati sotto il segno del Cancro, anche se complicata. Drastici cambiamenti soffieranno sulla vostra vita, perciò cercate di essere pronti. Non fermatevi di fronte alle difficoltà e cercate di cogliere al volo qualsiasi buona occasione per migliorare e per imparare.

Leone. Durante la prossima settimana i nati sotto il segno del Leone si sentiranno decisamente insicuri. Non tutti i mali vengono però per nuocere, dunque approfittate dei momenti di sconforto per capire che cosa sarebbe meglio modificare all’interno della vostra vita. Attenzione però a non farsi mettere i piedi in testa, soprattutto dai colleghi.

Vergine. La prossima settimana sarà interamente dedicata all’amore per i nati sotto il segno della Vergine. Si tratterà di un viaggio sensazionale alla scoperta dei vostri sentimenti. Arriverà presto il momento di prendere una decisione definitiva, e voi sarete più pronti che mai. Attenzione però a non trascurare il lavoro, potreste pentirvene.

Bilancia. Ancora non ci siamo per i nati sotto il segno della Bilancia. gli astri durante la prossima settimana non avranno per voi un occhio di riguardo, dunque è meglio che troviate un escamotage tutta vostra per tenere alto l’umore. Verso il fine settimana la situazione migliorerà, regalandovi un po’ di respiro. Prima di allora, cercate però di rimandare tutte le questioni importanti.

Scorpione. La prossima settimana sarà decisamente intensa per i nati sotto il segno dello Scorpione. Impegni su impegni vi leveranno il respiro, e vi insegneranno a non rimandare le questioni che avreste dovuto risolvere con più calma. Nonostante tutto il clima sarà piuttosto sereno ed anche voi potrete finalmente inspirare a pieni polmoni e lasciare andare tutto lo stress accumulato nell’ultimo periodo.

Sagittario. I prossimi 7 giorni saranno decisamente sfiancanti per i nati sotto il segno del Sagittario. I troppi impegni vi terranno occupati dalla mattina alla sera e ci sarà poco tempo per riposare. Nonostante questo, l’atmosfera natalizia vi scorrerà già nelle vene ed accuserete molto poco i colpi della fatica. Siete pronti ad affrontare tutte le sfide a testa alta!

Capricorno. La prossima settimana non sarà per i nati sotto il segno del Capricorno particolarmente positiva. La stanchezza e lo stress cominceranno a farsi sentire, e sarà meglio che dedichiate un po’ di tempo al riposo ed al recupero delle energie. Marte non vi renderà la vita facile e sarete più suscettibili del solito. Ma non disperate, alcune importanti novità potrebbero tirarvi su di morale.

Aquario. La prossima settimana sarà decisamente frenetica per i nati sotto il segno dell’Aquario. È normale che ultimamente vi sentiate rinchiusi in gabbia ed abbiate voglia di libertà, ma i tempi ancora non sono maturi per gettare la spugna. È necessario correre ancora per raggiungere il traguardo, dunque rimboccatevi le maniche e tenete duro, soltanto così riuscirete a raggiungere i vostri scopi.

Pesci. Durante i prossimi sette giorni i nati sotto il segno dei Pesci si sentiranno sovrastati dalla pigrizia. Molto probabilmente vi ritroverete ad allontanarvi dalle persone e a rinchiudervi un una bolla per recuperare le energie. Non c’è niente di male nel farlo! Cercate però di non trascurare le persone care e soprattutto è meglio che abbiate un occhio di riguardo per quel che riguarda le spese: non esagerate.

