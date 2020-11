Chiara Ferragni, l’ex fidanzata di Fedez le scrive: ecco cosa è successo

Rivelazioni importanti dopo il video pubblicato su Instagram da Chiara Ferragni: la risposta dell’ex fiamma di Fedez

L’ex fidanzata di Fedez, Giulia Valentina, ha scritto alla moglie del rapper italiano Chiara Ferragni. La stessa influencer si è soffermata delle difficoltà delle donne di vivere nella società di oggi, prettamente maschilista, durante un video pubblicato sul suo account Instagram. Un discorso che è piaciuto, in particolar modo all’ex fiamma di Fedez. Così sotto il filmato della Ferragni la stessa ragazza ha postato l’emoticon con degli applausi mostrando il suo interesse: subito è arrivato un cuore di risposta della stessa Ferragni.

Chiara Ferragni, i complimenti dei followers all’ex di Fedez

L’ex di Fedez, Giulia Valentina, non si è mai espressa per quanto riguarda la rottura della sua storia d’amore con il rapper italiano. Il gesto comunque ha fatto piacere anche ai milioni di followers che seguono l’influencer Ferragni: “Giulia Valentina sei sempre stata grande, avresti potuto cavalcare l’onda con servizi, interviste e ospitate ma sei rimasta nel tuo. Ti meriti il meglio”, ha scritto una persona. Così un’altra fan ha aggiunto: “Rappresenti appieno ciò che significa dare il buon esempio. Sei un modello, grazie”. Per tre anni l’ex di Fedez ha condiviso l’amore con il cantante, precisamente da 2013 al 2016. In passato Giulia è comparsa anche nel video del brano Magnifico dello stesso Fedez. Un gesto molto semplice che ha sorpreso molto tante persone che hanno mostrato il loro interesse.