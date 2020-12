Guendalina Canessa, bikini da infarto: “Mentre fuori nevica” – FOTO

Magnifica Guendalina Canessa. L’ex gieffina, oggi volto tv ed imprenditrice, è a dir poco sensazionale con un due pezzi striminzito.

È da quando è presente nel mondo dello showbiz italiano che Guendalina Canessa è abituata a sorprendere ed a mostrare di avere stile. L’ex gieffina, divenuta famosa proprio grazie al reality show di Canale 5 al quale prese parte nel 2007 (con una seconda partecipazione nel 2019, n.d.r.) mostra uno scatto ‘controtendenza’. Sul suo profilo personale Instagram, che conta 646mila followers, la 39enne originaria di Firenze si fa vedere con un magnifico bikini. Smartphone alla mano, occhiali da sole, la toscana esibisce così le sue magnifiche forme.

La fotografia in questione non è di adesso, ovviamente. Risale con tutta probabilità alla scorsa estate, quando Guendalina si trovava ad Ibiza. Che resta sempre la meta vacanziera per antonomasia dei vip. Lei parla di nostalgia in questo momento contraddistinto dal freddo. A dicembre la mente di tutti è rivolta verso le festività natalizie, magari verso la corsa allo shopping. Anche in un anno particolare come questo, caratterizzato dalla pandemia. Invece la Canessa pensa al sole ed al caldo. I suoi ammiratori la ammirano per la carica di seduzione che sa sempre dare ad ogni sua immagine. Lei guarda spesse volte l’obiettivo con l’aria di chi la sa lunga su come apparire ed essere sempre magnifica.

Guendalina Canessa, che schianto: lei è sempre al top

Rispetto a 13 anni fa, quando appena 26enne apparve in televisione, la Canessa è molto cambiata. Sia dal punto di vista del suo ruolo svolto nella vita che da quello meramente estetico. Ora è una opinionista televisiva ed anche una imprenditrice di successo nell’ambito della moda. Lei per prima non ha fatto mistero di essere ricorsa al bisturi per approntare qualche cambiamento al suo corpo. La gravidanza avuta in passato dopo la nascita di Chloe dall’ex marito Daniele Interrante lasciò il segno. Con un pò di chirurgia estetica e tanto lavoro in palestra però ecco tornare la forma migliore.

