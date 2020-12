Emma Marrone senza trucco su Instagram: quasi irriconoscibile

By

La cantante salentina Emma Marrone si concede un selfie con cappuccio in testa. Una testa, svela sui social, “carica di pensieri”.

Emma Marrone ha sempre mostrato un carattere molto forte, ed è pronta a dire tutto ciò che pensa, senza filtri. E nonostante le difficoltà (negli ultimi tempi ne ha affrontate non poche) non ha mai perso la voglia di sorridere alla vita. Lo dimostra anche nel suo ultimo post su Instagram.

Leggi anche –> Emma Marrone alza le mani: “Avete ragione voi”

Leggi anche –> Emma Marrone, lo sfogo su Instagram: “Quando abbiamo le nostre cose…”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

I pensieri in libertà di Emma Marrone

Attivissima su Instagram, dove ama postare foto e pensieri in libertà, nell’ultima immagine sul social network Emma Marrone si è mostrata quasi “camuffata”, con leggins nero, felpona grigia e tanto di cappuccio in testa sopra un cappello con visiera. Un selfie in cui la cantante salentina si mostra dall’alto e senza trucco, a parte un filo di lucidalabbra. Nonostante l’immagine da “dura”, però, le sue parole sono dolcissime. “La testa carica di pensieri” scrive nella didascalia, col volto serrato dalle mani chiuse a pugni sugli zigomi e i gomiti su un tavolo.

Il suo messaggio sembra quasi una poesia: “Senza trucco. La testa carica di pensieri. Un camerino in disordine almeno quanto le emozioni che sento dentro. Ma fuori nevica. Anche se nel mio cuore è sempre Agosto. Tutto apposto”. La reazione di fan e followers è stata come sempre calorosissima, con una valanga di like, condivisioni e commenti entusiastici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Leggi anche –> Emma Marrone, la scelta sulla maternità: “Per adesso non voglio figli”

Leggi anche –> X Factor, scontro aperto tra Emma e Mika: “Irrispettosa, non doveva dirlo”

EDS