Emma Marrone alza le mani: “Avete ragione voi”

La celebre cantante Emma Marrone si concede un radioso post su Instagram: eccola più sorridente che mai con un messaggio speciale per i suoi fan.

Gli ultimi mesi non sono stati per niente facili per Emma Marrone, eppure la popolarissima cantante non ha perso la voglia e la forza di sorridere. Lo ribadisce nel suo ultimo post su Instagram, nel quale ricorda l’importanza di affrontare la vita con positività e ottimismo… perché anche la bellezza ne giova.

Emma Marrone riscopre il suo sorriso

“Avete ragione voi! Quando sorrido sono più carina”: così recita l’ultimo – stringato ma efficacissimo – post di Emma Marrone sul suo profilo Instagram. Con tanto di cuoricino (❤️), hashtag (@maxandco #maxandco #maxitup #ad), e foto dell’artista più elegante e radiosa che mai.

I fan e i follower di Emma hanno reagito contenti e entusiasti al messaggio della loro beniamina, evidentemente convinti che la sua “massima” contenga una grande verità. Non a caso la Nostra ha appena vinto il premio “Personaggio dell’anno” alla quinta edizione dei Diversity Media Awards, gli “Oscar dell’inclusione” che ogni anno premiano i personaggi e i contenuti media che hanno contribuito a una rappresentazione valorizzante della diversità nelle aree genere e identità di genere, orientamento sessuale ed affettivo, etnia, età e generazioni, disabilità.

Un riconoscimento che Emma Marrone ha accolto con gioia, dedicandolo alla sua famiglia: “Sono onorata di ricevere questo premio così importante dato alla ‘persona’ e non all’artista. E vale moltissimo perché ho sempre detto che prima di essere un’artista, sono una donna e sono una donna pensante. Dedico questo premio ai miei genitori perché quello che sono lo devo a loro: mi hanno insegnato a tendere la mano al prossimo, a essere una donna libera e non avere preconcetti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

EDS