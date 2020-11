Emma Marrone, la scelta sulla maternità: “Per adesso non voglio figli”

In una recente intervista, Emma Marrone ha chiarito che per il momento non è pronta ad avere figli, ma vuole concentrarsi su sé stessa.

Sono passati diversi anni da quando Emma Marrone si è presentata agli italiani come aspirante cantante nel talent di Maria De Filippi, Amici. All’epoca era solo una 20enne inesperta e carica di sogni, mentre oggi l’artista è una cantante affermata e d una donna sicura di sé e dotata di un carattere forte. In questi anni non ha mai evitato di dire la propria su questioni importanti, senza curarsi del fatto che le sue parole avrebbero potuto generare critiche forti e polemiche.

Lo ha mostrato ancora una volta qualche giorno fa, in occasione dell’eliminazione di Blue Phoenix, uno dei giovani cantanti che componeva la sua squadra ad X-Factor. La sua rabbia non era dovuta tanto all’eliminazione del concorrente, quanto alla mole di insulti che erano piovuti addosso al giovane. Un esempio di inciviltà che Emma non vuole accettare e non vuole che passi sotto traccia. In quella occasione, infatti, ha detto a chiare lettere: “In Italia non siamo pronti”.

Emma Marrone: “Per il momento non voglio figli”

Rispondendo ad una domanda che le è stata rivolta in un’intervista concessa al Messaggero sulla reazione avuta dopo l’eliminazione del cantante, Emma Marrone ha spiegato: “X Factor è una gara, l’eliminazione ci sta. Ma quando di un cantante non si parla del modo in cui canta e si leggono solo insulti tipo ‘frocio‘, non ci sto”. E’ lo stesso tipo di trattamento che viene riservato alle donne, quando vengono giudicate solo per il loro aspetto fisico o per le scelte che compiono nella loro vita privata.

Emma non accetta che nel 2020 ci siano ancora pregiudizi e che le donne debbano sottostare alle aspettative della società. Interrogata sulla possibilità di diventare madre, la cantante risponde seccamente: “Io non voglio figli ora, devo fare ancora un sacco di rock’n roll. La maternità non è un obbligo”. L’artista salentina spiega che c’è un tempo per tutto e che per avere dei figli bisogna anche sentirsi pronti, dunque se quello stato d’animo non è ancora giunto, non bisogna forzarsi. Inoltre spiega: “Ognuno ha il suo percorso. Può succedere che una donna voglia dedicarsi a se stessa. E poi anche l’età delle madri è cambiata. Oggi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli e conservarli”.