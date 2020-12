Elisabetta Gregoraci, basta GF Vip: “Stanotte lascio la casa” – VIDEO

Da Elisabetta Gregoraci giunge uno sfogo che sa di minaccia. La calabrese urla di volere andarsene dal GF Vip 2020: “Lo faccio questa notte”.

Al GF Vip 2020 Elisabetta Gregoraci cede all’ennesima crisi di nervi. La 40enne di Soverato spesse volte si è lasciata andare a dei battibecchi con Pierpaolo Pretelli, che da quando è iniziato il reality le ha sempre fatto una corte spietata e serrata. Lei però non ha mai mostrato particolari aperture al 30enne romano di adozione ma nato a Maratea, in Basilicata.

Leggi anche –> GFV, nuovi scontri tra Gregoraci e Salemi: “Giulia ci provava con Briatore”

Nelle scorse ore l’ex moglie di Flavio Briatore è esplosa nuovamente, affermando di avere intenzione di abbandonare il GF Vip 2020 nel corso della nottata. “Stanotte lascio la casa”, ha affermato lei, prorompendo in un pianto a dirotto. Negli ultimi giorni lei ha avuto dei litigi con Selvaggia Roma e con Giulia Salemi. Ora l’ultima con la quale si è scontrata è Adua Del Vesco. Lo sconforto ha investito Elisabetta Gregoraci, che si sente esclusa dalle altre donne della casa ed isolata.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Gf Vip, la Gregoraci senza freni contro Rosalinda e Dayane – VIDEO

Elisabetta Gregoraci, lite furobonda con Adua Del Vesco

La Del Vesco ha replicato, nel loro battibecco, di non dare ascolto agli altri quando le parlano. Ci vuole l’intervento degli altri inquilini per fare da pacieri. Dopo la notizia che il GF Vip 2020 sarebbe stato prolungato fino alla metà di febbraio del 2021, la stessa Gregoraci non aveva recepito con entusiasmo questa notizia. Infatti lei sente molto la mancanza di suo figlio Nathan Falco. Ed anche altri inquilini del Grande Fratello Vip erano entrati nella casa con accordi diversi. Restare più a lungo del previsto è un qualcosa che sta spingendo alcuni dei partecipanti a meditare il ritiro. Anche in quest’ottica sono da recepire i recenti ed i prossimi nuovi ingressi nella casa.

Leggi anche –> Giacomo Urtis, durissimo attacco contro la Gregoraci