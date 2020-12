GFV, nuovi scontri tra Gregoraci e Salemi: “Giulia ci provava con Briatore”

Ancora battibecchi tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. A quanto pare le due donne del GFV si sono scontrate nuovamente.

Di nuovo maretta tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Sembrerebbe che le due abbiano nuovamente discusso nella Casa del GFV. Un intervento di Patrizia De Blanck in merito alla questione dibattuta dalle due pare abbia lasciato il pubblico completamente di sasso. Che cosa è successo? Scopriamo insieme quello che le donne si sono dette e quale è stato lo scioccante commento della contessa.

L’ultimo battibecco tra la Gregoraci e la Salemi pare sia cominciato con le stesse premesse di quello della settimana scorsa. La tensione tra le due donne trae origine dalle vacanze trascorse in Sardegna qualche anno fa. Pare proprio che i giorni spesi sull’isola siano motivo di rancore per le due concorrenti del Grande Fratello Vip, le quali continuano infatti a rimuginare sulla questione.

La Gregoraci è convinta che la Salemi abbia riservato all’ex marito Flavio Briatore qualche attenzione in più durante la fatidica vacanza, e il fatto non le è andato per niente a genio. Dal canto suo, Giulia continua a negare, e sostiene che sia stata Elisabetta a mantenere le distanze, comportandosi da ‘snob‘. “Accetto il tuo pensiero, non lo condivido.” ha esordito la Salemi. “Dici non parliamo di fuori, io non parlo di fuori. Mi faccio gli affari miei. Tu fai la paladina delle donne, dici non giudicatemi. Non cadere nel cliché delle donne”. Poi ha concluso: “Non abbiamo avuto occasione di stare insieme, lui l’ho visto perché c’erano amici in comune. Punto”.

A lasciare di stucco tutti è stata però Patrizia De Blanck. La donna è intervenuta sul battibecco, lanciando la bomba. “Me lo ha detto pure Flavio che lei ci provava e lui non se la filava per niente.” ha commentato la contessa. La Salemi si è però limitata a negare, senza perdere le staffe. La discussione si è dunque conclusa in fretta, e le due concorrenti del GFV hanno accantonato il battibecco.

Nuovi battibecchi al GFV: l’intervento di Giacomo Urtis

Alfonso Signorini, di fronte al nuovo scontro tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, ha interpellato anche Giacomo Urtis, chiedendo la sua opinione in merito alla questione. “Hanno ragione tutte e due.” ha esordito l’uomo. “Giulia va con gli amici in discoteca, è ovvio che se ti invita il proprietario gli mandi un messaggio”. Poi ha continuato: “Elisabetta è normale che non riesca a salutare tutti. A volte lo dicono anche a me che sono snob perché non riesco a salutare tutti a un tavolo”.