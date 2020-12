Britney Spears compie 39 anni: la drammatica situazione di oggi

La celeberrima cantante pop Britney Spears compie oggi 39 anni. Scopriamo insieme come sta e che cosa fa oggi la donna.

Britney Spears è stata una delle protagoniste degli Anni Duemila. I suoi successi l’hanno portata ad essere la Regina del pop internazionale, ed il suo nome è celebre in tutto il mondo. Ancora amata e seguita da milioni di persone, la donna non sta passando un bel periodo. La sua vita, altalenante da sempre a causa dei suoi momenti di crisi, non è stata tutta rose e fiori. Scopriamo dunque come sta oggi la cantante e che cosa fa.

Britney è nata a McComb, in Mississippi, negli USA, il 2 Dicembre 1981, sotto il segno del Sagittario. Compie oggi dunque 39 anni. La donna, in pochi anni, dimostrando talento sin da bambina, è diventata un’icona del mondo pop internazionale. La sua voce e le sue hit hanno fatto il giro del mondo, e ancora oggi la cantante gode di notevole fama. I suoi tormentoni indimenticabili, come Baby One More Time o Oops!…I Did It Again sono ancora oggi ascoltati ed apprezzati.

La Spears è da sempre stata, sin dalla tenera età, al centro dei più disparati gossip. La maggior parte delle sue relazioni e degli avvenimenti della sua vita è infatti nota al pubblico. Nel 2004 la donna si è sposata con il ballerino Kevin Foderline, insieme al quale ha dato alla luce due splendidi figli, Sean Preston e Jayden James. Successivamente ha divorziato, ufficializzando il tutto nel 2007. Poco tempo dopo, a Febbraio dello stesso anno, ha compiuto una delle azioni più discusse e chiacchierate di sempre. In preda ad una crisi nervosa ed in stato confusionario, la donna si è rasata a zero i capelli con un rasoio. successivamente ha volontariamente deciso di farsi ricoverare in una clinica.

Dal quell’episodio in poi, che ha letteralmente fatto il giro del mondo, Britney Spears non è più stata la stessa persona. La donna, dopo essersi ripresa e dopo aver superato il momento di crisi, ha riottenuto la custodia dei figli, si è impegnata al massimo in ambito lavorativo, ed ha combattuto per trovare il vero amore. Nonostante questo, la situazione non è ancora stabile per la cantante. Dal suo momento di crisi infatti, il padre Jamie ha preso in mano l’intera situazione, diventando tutor legale della figlia, ed entrando in possesso di tutto il suo patrimonio e della sua carriera.

Britney Spears: la situazione attuale della celebre cantante

È conservatorship il termine legale legato al padre di Britney Spears, Jamie. Il provvedimento è di solito applicato in situazioni estreme, che coinvolgono anziani o malati mentali. Non è questo il caso della cantante, che in seguito alla crisi ha egregiamente ripreso le redini della sua vita. In mano al signor Spears sono attualmente sia i beni della figlia che il potere decisionale sulla sua vita. La donna infatti deve prima domandare al padre il permesso per guidare, per avere dei figli, per sposarsi, e molto altro ancora. I suoi social sono costantemente monitorati, e vengono controllate anche tutte le persone che hanno contatti con lei. Ultimamente ha fatto molto discutere il fatto che alla cantante è sempre, sin da bambina, stato vietato dal padre di esprimersi con la sua reale voce, per un motivo di tipo discografico e commerciale.

La situazione ha dato vita al movimento #FreeBritney, il cui obiettivo è quello di permettere alla cantante di riprendere in mano il controllo della propria vita una volta per tutte. L’iniziativa, oltre ad avere avuto un successo mediatico di portata mondiale, è stata sostenuta da diversi celebri personaggi del mondo dello spettacolo, e addirittura anche dalla madre di Britney.