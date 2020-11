Da Diletta Leotta arriva l’ennesimo e conturbante scatto social che fa distrarre tutti. E nessuno pensa più al calcio quando c’è lei.

È lunedì e come spesso avviene all’indomani di un turno di campionato, Diletta Leotta pubblica una immagine di sé, scattata all’interno di uno degli stadi d’Italia.

La 29enne catanese viene spesso inviata sul campo da DAZN in quello che è il match di cartello della giornata. Per quanto riguarda domenica 29 novembre 2020, la siciliana ha presenziato dal vivo a Milan-Fiorentina, dove ha parlato da bordo campo del match prima, durante e dopo l’incontro.

Diletta Leotta, nessuna come lei sui social

Da tempo la Leotta dà modo di fare parlare di sé, grazie a quanto pubblica con regolarità sui suoi profili personali social. Il volto principale di DAZN ha ormai raggiunto una popolarità estrema in Italia, alla stregua di una rockstar. Sono milioni e milioni i followers che può vantare su Instagram, ben 7,1. Questo la rende una delle celebrità più seguite nel nostro Paese e qualunque cosa faccia suscita interesse. Lei è ormai potentissima dal punto di vista mediatico e sa come fare per attirare l’attenzione. Tutto questo potere viene ovviamente sfruttato in maniera ottimale anche in ambito commerciale. Non mancano infatti post di Diletta anche a scopo pubblicitario per i più disparati prodotti di cosmetica e di abbigliamento in prevalenza.

