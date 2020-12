Heather Parisi racconta la verità sul flirt con Maradona

La ballerina Heather Parisi rompe il silenzio su Maradona e sceglie di raccontare la verità sul flirt avuto con il calciatore.

La nota ballerina Heather Parisi ha voluto parlare finalmente di Diego Armando Maradona, la cui morte avvenuta lo scorso 25 novembre ha sconvolto il mondo intero. La showgirl ha condiviso un commento su Instagram rivolto a suo figlio, da parte di un utente che lo informava del flirt che lei avrebbe avuto con il padre.

LEGGI ANCHE -> Heather Parisi, perché vive a Hong Kong: la sua storia

LEGGI ANCHE -> Heather Parisi | “La gestione dell’emergenza ha fatto più danni del virus”

Heather Parisi non aveva ancora commentato pubblicamente la morte di Maradona, nonostante secondo molti conoscesse benissimo il campione. In tantissimi si aspettavano da parte della showgirl un commento, che è arrivato soltanto oggi. Quando entrambi vivevano in Italia, il mondo del gossip li descriveva come presunti amanti e oggi la Parisi ha scelto di commentare la relazione con quello che viene definito da un utente di Instagram, il suo “amante di gioventù“. L’utente si è rivolto al figlio della ballerina, consigliandogli di fare una ricerca online per vedere le foto del presunto flirt. Poi aggiunge: “Peccato che lui fosse sposato“, riferendosi ad Heather come la fonte della discordia.

LEGGI ANCHE -> Valeria Sabalain, chi è l’amante di Maradona madre della figlia Jana

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Heather Parisi 🤐 (@heather__parisi)

Heather Parisi, accusata di aver avuto un flirt con Maradona

Dylan Maria, il figlio di 10 anni di Heather Parisi, ha ricevuto su Instagram un commento da parte di un utente che insinua che la madre abbia avuto una relazione con Maradona quando il campione era ancora sposato. Il bambino, confuso, ha chiesto spiegazioni alla madre, la quale ha voluto condividere sui social la risposta che gli ha dato: “Sweetie Pie, io diffido da chi si vanta di dire la verità perché è la scusa che gli ignoranti usano per mancanza di immaginazione. La verità, quando esiste una verità, va solo dimostrata”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

La ballerina, che attualmente vive con il marito ed i figli ad Hong Kong, ha invitato tutti a ricordare che quando si parla con un bambino “è come se si scrivesse su un pezzo di carta“. Secondo l’artista, infatti, c’è chi è pronto soltanto a divulgare voci infondate e perfidia. La Parisi conobbe Maradona nell’84 partecipando ad un programma di Pippo Baudo, in seguito al quale il gossip si scatenò gridando al flirt tra i due.