Corrado Augias, chi è: età, carriera, vita privata del giornalista e scrittore

Corrado Augias è uno dei più noti e affermati giornalisti italiani. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Giornalista, scrittore, conduttore e autore televisivo, drammaturgo ed ex politico: Corrado Augias è tutto questo e molto altro ancora. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Corrado Augias

Corrado Augias è nato a Roma il 26 gennaio 1935 in una famiglia di origine francese, di Tolone, da parte di padre, ufficiale dell’Aeronautica, ed ebraica da parte di madre. Ateo dichiarato, è marito di Daniela Pasti, figlia del generale Nino Pasti e ha una figlia, Natalia, giornalista Rai.

Laureato in giurisprudenza, è diventato funzionario di rete della Rai. Iscritto all’Ordine dei giornalisti dal 1º aprile 1969 come giornalista professionista, ha curato le corrispondenze da Parigi e da New York per i settimanali l’Espresso e Panorama. Dal 1976 è stato inviato di Repubblica dagli Stati Uniti. Collabora tuttora con il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, occupandosi della corrispondenza con i lettori.

Corrado Augias è anche scrittore giallista e raffinato saggista, autore teatrale, oltre ad aver ideato e condotto programmi di grande successo e rilievo culturale. Tra i suoi libri di maggior successo ricordiamo I segreti di Parigi, I segreti di Londra, I segreti di New York, I segreti di Roma, I segreti di Istanbul, Inchiesta su Gesù e Inchiesta sul Cristianesimo. Come si costruisce una religione. Dal 2015 al 2019 ha scritto e condotto Quante storie, trasmissione di Rai 3 che ha raccolto l’eredità di Le storie – Diario italiano. Alle elezioni europee del 1994 fu eletto deputato come indipendente nelle liste del Partito Democratico della Sinistra dell’Italia meridionale; si ricandidò nel 1999 coi Democratici di Sinistra ma non fu rieletto. È socio onorario dell’associazione Libera Uscita per la legalizzazione dell’eutanasia.

