Serena Bortone chi è: età, carriera e vita privata della giornalista

Conosciamo meglio la storia di Serena Bortone: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della giornalista protagonista su Rai3

Serena Bortone nasce a Roma l’8 settembre 1970. Cresce nella scuola di Rai3 di Angelo Guglielmi iniziando così a lavorare nella redazione del programma Alla ricerca dell’arca del 1989 di Mino Damato. Poi è protagonista anche in Avanzi di Serena Dandini e Ultimo Minuto format di docufiction. Nel 1994 lavora con il programma Mi manda Lubrano (che poi diventa Mi manda Raitre) per poi essere l’inviata dei collegamenti in diretta. Dopo diversi anni diventa giornalista politica diventando inviata e autrice per TeleCamere fino ad essere la conduttrice. Tra il 2000 e il 2001 realizza dieci documentari per il canale Viaggi di Stream TV. Nel 2007 torna a Mi manda Raitre come autrice per poi contribuire al format Tatami condotto da Camila Raznovich. Successivamente è autrice dello speciale di Rai 3 “Dodicesimo presidente”, condotto da Federica Sciarelli con la partecipazione di Corrado Augias.

Serena Bortone chi è: le curiosità

Dal 2010 diventa autrice della prima edizione di Agorà e riveste il ruolo di inviata per le elezioni presidenziali francesi del 2012 e quelle americane del 2014. Nell’estate del 2013 conduce Agorà Estate insieme a Giovanni Anversa. Dopo tre anni è ideatrice e conduttrice di due reportage “Tutti salvi per amore“, in onda in seconda serata su Rai 3. Nel 2017 prende il posto di Gerardo Greco alla conduzione del programma Agorà in onda su Rai 3. Della sua vita privata non si conoscono informazioni adeguate.