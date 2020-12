Chi è Andrea Di Piero de Il Collegio 5: età, vita privata e social

Andrea Di Piero è uno dei ragazzi che partecipano a Il Collegio 5. Scopriamo tutto sulla sua vita e sui suoi interessi.

Dallo scorso 27 ottobre, Il Collegio 5 è tornato sul piccolo schermo. Il programma di Rai 2 è molto amato dai telespettatori che sono stati subito incuriositi dai nuovi collegiali. La classe è composta da 21 alunni di un’età compresa tra i 14 e i 17 anni. Quest’anno i partecipanti sono più che mai unici e diversi, ma sono già stati capaci di entrare nelle grazie del pubblico da casa.

I ragazzi sono stati catapultati nell’anno 1992 e davanti a loro si prospettano molte sfide. Tra il cambio di location ad Anagni e nuove regole, la stagione di quest’anno sembra essere ricca di sorprese. Tra i collegiali si è distinto senza dubbio Andrea Di Piero. Il ragazzo è spiccato per il portamento e l’eleganza d’altri tempi.

Andrea Di Piero, il futuro politico de Il Collegio 5

Di Piero è certamente uno degli alunni che ha spiccato maggiormente. I suoi completi eleganti lo hanno messo in risalto rispetto allo stile dei suoi compagni. Questo look è di certo molto in linea con la sua personalità “old school“. Nonostante possa sembrare ancorato al passato, Di Piero pensa già al futuro e in particolare al suo lavoro. Il suo sogno è quello di entrare in politica e siamo certi che riuscirà a coronarlo. A soli 16 anni sembra essere già molto deciso sui suoi interessi e le sue passioni. “Sono Andrea, ho 16 anni, sono nato con la camicia. La trap mi fa schifo. Detesto la trap perché è proprio l’opposto del buon gusto che amo seguire”, queste le parole durante la sua presentazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Di Piero (@andrea_di_piero)

Durante le puntate de Il Collegio lo abbiamo potuto osservare ancora meglio e possiamo dire che non ha disdetto le aspettative dei suoi fans. Di Piero è stato complimentato dai professori e dai sorveglianti per la sua condotta e si è posizionato quasi sempre come migliore della classe. La sua competizione con Andreini è stata notata dai telespettatori e forse lo ha spinto a dare il meglio di sé. Nonostante la sua dedizione allo studio, è nota la sua passione per Sofia Cerio. Chissà se nei prossimi episodi sboccerà l’amore tra i due. Su Instagram ha già moltissimi followers, i 205mila iscritti lo inseriscono tra i collegiali più seguiti. Tra riflessioni filosofiche e visite al Vaticano, anche il suo profilo fa risaltare al massimo la sua personalità.