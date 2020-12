Chi è Alessandro Andreini de Il Collegio 5: età, Instagram e vita privata

Alessandro Andreini è uno dei partecipanti a Il Collegio 5. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita e sulle sue passioni.

Dallo scorso 27 ottobre, Il Collegio 5 è tornato sul piccolo schermo. Il programma di Rai 2 è molto amato dai telespettatori che sono stati subito incuriositi dai nuovi collegiali. La classe è composta da 21 alunni di un’età compresa tra i 14 e i 17 anni. Quest’anno i partecipanti sono più che mai unici e diversi, ma sono già stati capaci di entrare nelle grazie del pubblico da casa.

I ragazzi sono stati catapultati nell’anno 1992 e davanti a loro si prospettano molte sfide. Tra il cambio di location ad Anagni e nuove regole, la stagione di quest’anno sembra essere ricca di sorprese. Uno rivelazione è stata senza dubbio la personalità di Andreini. Il ragazzo si è subito fatto notare per la sua spontaneità e il suo amore smisurato per le verdure.

Alessandro Andreini: Mr magnesio de Il Collegio 5

Classe 2004, Alessandro Andreini viene da San Giovanni in Marignano (Rimini). Nonostante abbia solo 16 anni, ha già le idee chiare: si dice totalmente svincolato dalle mode e una persona molto creativa. Questo suo aspetto è stato notato fin dal primo episodio dato che il ragazzo si è presentato con una valigia con oggetti decisamente divertenti. Tra questi ricordiamo: una pizza, uno spazzolone per il water con la faccia di Trump e una patata vecchia di mesi. Parlando del suo passato Alessandro confessa di aver subito episodi di bullismo.

Nonostante queste difficoltà, è riuscito a rialzarsi in piedi e a non farsi abbattere facendo spiccare la sua personalità allegra e serena. Andreini nasconde anche una lato molto competitivo, in particolare per quanto riguarda il migliore della settimana. Nei vari episodi abbiamo potuto vedere la sua accesa battaglia con Di Piero per aggiudicarsi il primo posto. Di Alessandro sappiamo anche che frequenta il coro della sua parrocchia ed è al secondo anno del liceo scientifico. Sui social è decisamente seguito tanto che su Instagram arriva ad avere ben 259mila followers. Dalle foto postate si nota benissimo la sua originalità nel presentare se stesso e nell’affrontare la vita.