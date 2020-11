Chi è Sofia Cerio de Il Collegio 5: la regina dei social

Aspettando i prossimi episodi de Il Collegio 5, scopriamo qualcosa in più sulla vita di Sofia Cerio, la regina dei social.

E’ riesploso il successo per il docu-reality in onda su Rai 2 e sono esplosi anche i followers del profilo Istagram ufficiale del programma. La popolarità de Il Collegio è schizzata alle stelle e sono tutti impazienti di scoprire qualcosa di più sui vari concorrenti. Anche se hanno iniziato a conoscere i collegiali nel primo episodio, i fan sono in delirio e vogliono scoprire tutto sulle vite dei giovani concorrenti.

Leggi anche -> Il Collegio 5, tutte le anticipazioni della nuova serie

Aspettando di sapere come se la caveranno a vivere nel 1992, approfondiamo la conoscenza di una delle collegiali. Sofia Cerio si è subito fatta notare per i suoi modi di fare e per le sue spiccate abilità linguistiche. La poliglotta ha senza dubbio lasciato tutti a bocca aperta.

Sofia Cerio: è record sui social per la 15enne

Sofia Cerio ha 15 anni e vive a Pesaro. E’ subito sembrata una studentessa modello, dotata di un grande carisma e di tanta determinazione. Nonostante si definisca puntigliosa, la giovane non è passata inosservata grazie alla sua dolcezza ed educazione. La stessa madre definisce Sofia come una figlia perfetta. Anche se la 15enne ha dichiarato che spesso il loro rapporto è stato di “amore e odio“, è chiaro a tutti che sia il primo a prevalere. Madre e figlia sono davvero molto unite e l’affetto reciproco è innegabile.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI.

Sofia è anche molto sicura di sé. Nella sua presentazione si definisce la “poliglotta internazionale“. Il suo repertorio conta ben 5 lingue: italiano, spagnolo, inglese, francese e tedesco. E’ sorprendente se pensiamo che la ragazza ha solo 15 anni. Sofia non finisce qui di stupirci perché da due anni studia in Francia e lavora come traduttrice del Parlamento Europeo. L’amore per lo studio non la fa rinunciare alle sue passioni: l’amore per la musica la accompagna fin da piccola. Sui social la sua popolarità è esplosa ed è tra i ragazzi più seguiti de Il Collegio 5: ha oltre 100mila followers tra Instagram e TikTok. Dai social si presenta sempre circondata di amici o in compagnia del suo amato cane Doggo. Una ragazza dolce come Sofia riuscirà a sopravvivere alle rigide regole de Il Collegio 5?

Leggi anche -> Il Collegio | spuntano i compensi per i giovani partecipanti | quanto si guadagna