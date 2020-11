Ilary Blasi, fumo in casa e disastro totale, le immagini – VIDEO

Dal profilo Instagram di Ilary Blasi arrivano alcune immagini che rendono evidente quanto di brutto sia avvenuto proprio nella sua abitazione.

Non si faceva sentire su Instagram da un pò di tempo, Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti aveva rilasciato il suo ultimo post ufficiale social oltre tre settimane fa. Lo scorso 6 novembre la conduttrice televisiva di Mediaset aveva pubblicato una immagine che ritrae lei ed il figlio Christian in un momento risalente a quasi dieci anni fa.

Leggi anche –> Francesco Totti “inedito”: il dolce messaggio al figlio Christian – VIDEO

E questo era avvenuto in occasione del compleanno del ragazzo, che ricorda in tanti aspetti il suo papà, a cominciare dal rispetto degli altri e dallo spessore morale. Ci sono diversi episodi che testimoniano la cosa. Ma in questa occasione parliamo di un qualcosa di spiacevole capitato alla 39enne romana. Il ‘dramma’ si è consumato in cucina. Per pranzo Ilary aveva approntato tutto per cucinare una bella focaccia per pranzo. Ma tutto è finito miseramente in fumo. La stessa Blasi attesta tutto quanto accaduto in una storia pubblicata su Instagram e che consta di tre brevi clip.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Ilary Blasi, è incinta la sorella: la showgirl diventa zia

Ilary Blasi, la focaccia fa in fumo: pranzo rovinato

Tutto comincia mostrando le belle intenzioni e quel che serve per preparare un buon pranzetto. Poi però l’ultimo video mostra la focaccia carbonizzata appena estratta dal forno. E con tanto di sottofondo musicale melodrammatico a sottolineare la tristezza. Casa invasa dal fumo e superfice annerita. Meglio ripiegare su altro. L’ultimo mese e mezzo all’incirca non è stato affatto felice per Ilary e per suo marito. Infatti Francesco Totti ha dovuto dire addio all’amato papà Enzo, stroncato purtroppo dal virus. Inoltre entrambi hanno vissuto giorni difficili dopo essere risultati a loro volta positivi.

Leggi anche –> Alfonso Signorini, la verità sul rapporto con Ilary Blasi