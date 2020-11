Totti Instagram | colpito dal Covid | ‘Una cosa terribile’ | FOTO

Per Totti Instagram rappresenta il modo di parlare della positività dei giorni scorsi. “Situazione bruttissima”, ha rischiato il ricovero.

Totti Istagram, il binomio suona perfetto per potere raggiungere il più vasto numero di persone. Il leggendario capitano della Roma infatti intende veicolare un messaggio molto importante che riguarda il Covid 19, la pandemia in corso ed i contagi oggi. L’ex calciatore ha scoperto di essere positivo ad inizio novembre e le sue condizioni non sono state affatto buone, ad un certo punto. È lui stesso a parlarne sul suo profilo social personale, seguito da quasi 4 milioni di followers.

Questo è il testo del messaggio su Instagram di Totti. “Ciao a tutti! Come avete saputo in queste ultime settimane non sono stato bene. Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il COVID e non è stata una passeggiata: febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano. La diagnosi è stata un colpo al cuore: POLMONITE BILATERALE per infezione da Sars Cov 2! Vista la tempestività della diagnosi sono riuscito a curarmi da casa, 15 lunghi giorni ma adesso che tutto è passato voglio ringraziare coloro che mi sono stati più vicini e quindi un grazie speciale al Prof. Alberto Zangrillo alla Prof. Monica Rocco e Silvia Angeletti. Il COVID si può battere con le giuste precauzioni e indicazioni”.

Totti Instagram: “Covid per niente uno scherzo, prendete precauzioni”

Assieme a lui anche la moglie Ilary Blasi era risultata positiva. Per Francesco Totti poi la positività è giunta al culmine di un periodo davvero triste. Infatti ad ottobre il campione del mondo ai Mondiali di Germania 2006 con l’Italia aveva dovuto sopportare la perdita dell’adorato papà Enzo.

