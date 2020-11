Alfonso Signorini, la verità sul rapporto con Ilary Blasi

Alfonso Signorini ha rivelato come sono i rapporti con la conduttrice Ilary Blasi, moglie di Francesco Totti. Si lascia andare a rivelazioni.

Nel corso degli anni si è speculato molto su quale sia la natura del rapporto tra i due conduttori del “Grande Fratello Vip“, Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Dal 2018 sembra che tra i due ci sia un’antipatia di fondo data dal passaggio di testimone nella conduzione del reality.

LEGGI ANCHE -> Stefania Orlando in lacrime, Signorini si dissocia dal Grande Fratello

LEGGI ANCHE -> GF Vip, nostalgia di Ilary Blasi: sostituirà Alfonso Signorini?

Fino ad oggi non si è mai scoperto il perché dell’antipatia nata tra il direttore di Chi e la moglie di Francesco Totti, dato che nessuno dei due ha mai speso troppe parole per definire il loro rapporto. Per questo il mondo del web ha continuato a speculare e ricamare sopra la natura del pessimo rapporto tra i due conduttori senza preoccuparsi dell’accuratezza dei fatti. A rompere il silenzio, però, ci ha pensato oggi Alfonso Signorini che, nel corso dell’ultima puntata di “Casa Chi” ha raccontato la verità riguardo le indiscrezioni che circolano da anni: “Certo che continuo a sentire Ilary Blasi. Devo dire che ci sentiamo spesso. Siamo costantemente in contatto. Ci parliamo di frequente, ma lo stesso vale con Alessia Marcuzzi“.

LEGGI ANCHE -> GF Vip, Signorini annuncia provvedimenti anche per Zelletta

Alfonso Signorini dichiara: “Non c’è animosità con Ilary”

Alfonso Signorini ha raccontato di aver invitato più volte Ilary Blasi a cena a casa propria ma che, per un motivo o un altro, la conduttrice ha sempre rimandato il loro incontro. Sembrerebbe, però, che tra i due non ci siano animosità: “Ilary continua a rimbalzarmi un invito a cena da me che le sto facendo da più di un mese. La invito da tempo. Io avevo invitato a cena sia lei che suo marito Francesco. Prima è morto il papà di Francesco e quindi avevano ben altri pensieri, poi c’è stata l’emergenza Covid“.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Il conduttore del “Grande Fratello Vip” ha raccontato che Francesco Totti non ha passato un bel periodo a causa della scomparsa del padre, ricoverato allo Spallanzani di Roma e positivo al Covid-19. L’uomo è venuto a mancare lo scorso ottobre all’età di 76 anni ed è stato un duro colpo per l’ex calciatore. Ora, sia lui che la moglie Ilary sono ammalati di Coronavirus. Signorini ha poi concluso ribadendo che tra lui e la Blasi non c’è alcuna maretta e i due sono infatti in ottimi rapporti nonostante il passaggio di testimone alla conduzione del “GF Vip“.