Francesco Totti si commuove in diretta, i lutti recenti lo hanno stravolto

Francesco Totti, oggi ospite a Verissimo racconta di quel gesto speciale di Maradona. Non potrà mai dimenticarlo.

Oggi ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, il programma del sabato in onda su Canale 5, Francesco Totti aprirà il suo cuore parlando di alcuni avvenimenti davvero importanti per lui e la sua famiglia. Prima di tutti la morte del padre Enzo, poi la battaglia contro il Coronavirus. Quest’anno Francesco trascorrerà il primo Natale senza suo padre: “Spero di passarlo in famiglia, ma sarà un Natale diverso. Purtroppo non sarà come gli altri perché poco tempo fa ho perso mio padre“, ha detto. Poi, affrontando l’argomento degli stadi ancora vuoti per via della pandemia da Coronavirus, ammette: “È uno sport diverso e dalla televisione non ti appassiona più come prima. Speriamo si possa tornare alla normalità il prima possibile”.

Francesco Totti, grande amicizia con Maradona: il gesto speciale

Ma durante l’intervista Totti ricorderà anche il collega Diego Armando Maradona, morto mercoledì scorso all’età di 60 anni. “Lui è ancora qui con noi”, afferma l’ex capitano della Roma su Canale 5. “Le emozioni che ci ha lasciato sono irripetibili. Avevo un bellissimo rapporto con Diego. Fuori dal terreno di gioco era una persona straordinaria mentre in campo era il calcio, era inimitabile. Neanche alla Playstation si può copiare quello che faceva lui. Lo voglio ricordare così, è come se non fosse mai morto, rimarrà qui sulla terra perché era diverso da tutti gli altri”, si è emozionato Totti.

Totti racconterà anche del giorno in cui decise di lasciare il calcio. Maradona è stato uno dei primi a chiamare il romano. “Quando ho smesso di giocare Maradona è stato il primo a chiamarmi per darmi sostegno e per dirmi di stare tranquillo. È stato un gesto che porterò sempre con me”, racconterà Francesco.