Cristiano Malgioglio, chi erano i fratelli morti: la sua disperazione

La famiglia di Cristiano Malgioglio è stata segnata dalla prematura scomparsa dei fratelli del noto cantautore, paroliere e personaggio tv, cui era molto legato.

Tutti conoscono il lato più estroso, eccentrico e stravagante di Cristiano Malgioglio, ma anche il noto cantautore, paroliere e personaggio tv ha dovuto fare i conti con le ferite del passato e la sofferenza di gravi perdite. A partire dalla prematura scomparsa dei suoi fratelli, cui era molto legato.

Il dolore nascosto di Cristiano Malgioglio

Molti di boi ricorderanno quando, circa tre anni fa, Cristiano Malgioglio scoppiò a piangere tra le braccia di Luca Onestini nella casa del Gf Vip. L’artista ebbe un vero e proprio crollo emotivo ripensando ai lutti dei suoi cari, compreso quello del fratello, scomparso solo l’anno prima. “Sto male – disse tra le lacrime – perché l’anno scorso ho perso mio fratello. Mi manca troppo ma cerco di non farlo capire. Ho accettato di fare il Gf perché volevo sentirmi forte, altrimenti non ci avrei mai messo piede qua dentro. Forse, però, mi ha fatto bene stare qua. Quando succedono queste cose…sono stato colpito da lutti terribili. Ne ho vissuti tre di fila. Quando succedono queste cavolate qua dentro mi ritrovo a pensare che sono litigate stupide. Qua dentro sto sopravvivendo, non ho mai pianto. Non vedo l’ora di uscire da qua. Ho portato a termine il mio compito. Volevo aiutare le persone che hanno questi nei a farsi controllare”.

Cristiano Malgioglio ha poi ricordato la perdita di sua sorella: “Lei è morta il giorno del mio compleanno. La prima a chiamarmi per farmi gli auguri era sempre mia sorella. Quel giorno mi aspettavo la sua chiamata, invece, mi è arrivata la notizia che era morta. Era molto malata”.

