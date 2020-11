Arisa lascia tutti a bocca aperta su Instagram: “Mi viene da piangere”

Nel suo ultimo post su Instagram Arisa, una cantante che non ha bisogno di presentazioni, stupisce i suoi fan con un lungo e intenso monologo.

“All’ora di pranzo di una domenica qualunque ti guardi indietro e ti dici che è tutto ok. Sembrava impossibile, e invece un posto c’è, il momento arriva”. Comincia così il lungo e intenso post pubblicato da Arisa sul suo profilo Instagram. Un monologo che è un vero e proprio inno alla vita.

L’inno alla vita di Arisa

“Mi viene da piangere, di gioia – scrive Arisa -. Mi amo tanto, mi ringrazio tanto, mi stimo tanto. Mi abbraccio tanto. Non mi serve niente che non sia splendido come la sensazione di vita luminosa che provo in questo momento. Grazie tempo generoso che ti concedi a me. Spero di averti ancora e ancora a tonnellate tra le dita nei capelli negli occhi e nel cuore, che le mie gambe abbiano sempre la forza di andare oltre, che la mia testa trovi sempre una ragione per perdonarmi e per perdonare… trovare un senso , anche se solo mio che mi protegga dalla paura… e una speranza. Credere nell’amore in tutte le sue forme, che non mi faccia più male”.

La cantante conclude la sua “confessione” con una nota di ottimismo: “Lancio un ‘Ti amo’ dalla finestra e aspetto una promessa da mantenere senza fatica e che gioia profonda sia. Un posto c’è, il momento arriva. Senza alcuna fretta. L’anima vola”. Sembra quasi una canzone…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

EDS