Arisa confessa di aver fatto ricorso ad un ritocco estetico: “Sono pentita”

Di recente Arisa ha confessato di aver fatto ricorso ad un ritocco estetico, ma spiega che oggi non lo rifarebbe.

Nel corso degli anni Arisa è stata spesso bersagliata dagli hater per via dell’aspetto estetico. Commenti ai quali la cantante non ha mai fatto troppo caso, non permettendo a queste persone di distruggere la propria autostima. Da qualche tempo a questa parte, anzi, l’artista ha cominciato una battaglia personale contro la superficialità dei social e contro quello che comunemente viene chiamato “Body Shaming”.

Leggi anche ->Arisa, figlio in arrivo con Lorenzo a 38 anni: voglia di allargare la famiglia

Aderendo al movimento internazionale “Body Positive“, in cui le modelle e le artiste di tutto il mondo mostrano il loro corpo senza celarne i difetti, Arisa ha infatti pubblicato alcuni scatti in costume in cui non nasconde le imperfezioni. L’intento è quello di normalizzare il corpo della donna, facendo capire che molte delle foto su Instagram sono finzione e mestiere e cercando di fare accettare il proprio corpo a tutte le ragazze e le donne.

Leggi anche ->Arisa | scatto a luci ‘arancioni’ | la cantante mostra il seno | FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Arisa pentita di aver fatto qualche ritocchino

Di recente la cantante ha ammesso che in passato ha fatto ricorso alla chirurgia estetica per modificare una parte del suo viso. Nulla di permanente o che stravolgesse il suo aspetto, ma comunque qualcosa che non rifarebbe. A tal proposito l’artista ha confessato: “Ho ceduto a un ritocchino alla labbra, ma se tornassi indietro non lo farei più”. Spiega l’artista, precisando che non c’è nulla di male a cambiare un particolare per sentirsi meglio con sé stessa: “Può essere giusto cambiare una parte del corpo se non ti piace, ma lo stimolo deve venire da te, non dagli altri. Non bisogna cambiare per il gradimento di Instagram”.