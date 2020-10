La cantante Arisa si mostra al naturale in onore della body positivity e lancia un messaggio a tutte le donne.

La popolare cantante Arisa ha deciso di mostrarsi al naturale, senza filtri, sul proprio profilo Instagram per lanciare un messaggio a tutte le donne che le possa incoraggiare ad amarsi per come sono, in pieno stile body positivity.

“Questa è la prima foto che faccio da quando ho deciso di ritornare allo stato originale della mia faccia. Senza filtri. Mi spiego meglio: negli ultimi anni la paura del tempo che passa era diventata incombente. Le mie serate le impiegavo a scrutare i difetti sul mio volto e a contare i buchi di cellulite sul mio sedere e sulle mie cosce“, racconta Arisa con candore. Poi aggiunge: “Chirurghi e medici estetici sono diventati i miei confessori, pensavo che se fossi diventata più bella la gente mi avrebbe amata di più, che avrei trovato l’amore della mia vita e che sarebbe stato tutto più facile per me con amici e lavoro“.

Arisa e le difficoltà col suo corpo

La cantante Arisa ha raccontato con estremo coraggio le sue insicurezze: “Io lo so che non sono bella come le tipe che vedo sui giornali e sui social, ma non voglio che sia più un mio problema. Mi chiedo perché dovrei sentirmi meno amabile con la mia faccia, la mia età e la mia cellulite. Ogni problema diventa un problema solo se gli permettiamo di esistere“.

Arisa ha raccontato che, quando portava gli occhiali e il caschetto, si sentiva davvero se stessa. “Ma la gente per strada mi prendeva in giro, si permettevano di fare apprezzamenti veramente pesanti sul mio aspetto fisico. Per non parlare del ‘ci è o ci fa(?)’ che mi ha fatto sentire sbagliata fin dall’inizio della mia avventura. Questo alle donne capita spesso perché siamo in una società che dà per scontato che una donna possa essere messa in discussione per aspetti futili e che sia tutto normale“. Poi, l’artista conclude con un invito alle donne a svegliarsi: “Sentirci sbagliate ci rende ottime acquirenti. Depotenzia il nostro valore; ci divide e il mondo va a rotoli. Amiamoci per quello che siamo. Siamo Vita #bodypositive“.