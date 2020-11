Stasera in tv: prima serata dedicata a Maradona con “AD10S Diego”

By

Questa sera la Rai dedica una porzione di palinsesto a Diego Armando Maradona, morto per un arresto cardiaco due giorni fa. In onda “AD10S Diego”

La Rai ha voluto onorare la memoria di Diego Armando Maradona con la prima serata di oggi 28 novembre dedicata proprio al Pibe de oro, morto tragicamente per un arresto cardiaco tre giorni fa lasciando attonito il mondo del calcio e non solo.

Questa sera alle 22,00 circa, in prima serata, andrà in onda “AD10S Diego” su Rai1, per rivivere le più belle immagini di repertorio del fenomeno del calcio Maradona, rimasto nei cuori di tutti quelli che lo hanno visto giocare anche solo una volta.

Questa sera “AD10S Diego” racconta Maradona

“AD10S Diego” sarà una raccolta delle più belle immagini dall’archivio della Rai che riguarderà il calciatore argentino nei suoi anni migliori. Attraverso le telecamere della Rai che lo hanno ripreso nel tempo e durante la sua incredibile ascesa calcistica e non, i telespettatori e gli appassionati potranno rivivere i momenti più belli ed emozionanti. I momenti di Maradona calciatore e Maradona uomo.

Il pubblico di Rai 1 vedrà un uomo, oltre che un calciatore, che balla, canta, si emoziona, vive intensamente ogni momento della sua brillante carriera e della sua vita incredibile. “AD10S Diego” è un programma che farà riflettere il pubblico sul personaggio Maradona e la sua vita fatta di eccessi, genio e sregolatezza. Come tutti i grandi personaggi del nostro tempo, un’esistenza di ombra e luci, di vittorie e di sconfitte, di umanità.

Un raccolta che racconterà anche chi ha vissuto El pibe de Oro, lo ha incontrato, si è emozionato a vederlo in campo in azione e chi vive tuttoggi a Napoli, la sua seconda città. “AD10S Diego” vuole essere un omaggio e un ultima levata di cappello per un personaggio che, nel bene e nel male, ha fatto la storia.

Potete vedere “AD10S Diego” questa sera alle ore 22,00 circa sul primo canale.