Michelle Hunziker, parole forti per la violenza sulle donne – FOTO

Nella giornata che ricorda l’orribile atto che ogni violenza sulle donne comporta, arriva la presa di posizione di Michelle Hunziker.

Da Michelle Hunziker arriva un messaggio importante nel giorno contro la violenza sulle donne. Il 25 novembre è la giornata che intende sollevare la purtroppo sempre grave problematica del femminicidio e dei casi di maltrattamenti sull’universo femminile. In Italia purtroppo queste situazioni risultano essere ancora fin troppo diffuse. La conduttrice televisiva svizzera di origini ma ormai italiana di adozione da oltre 20 anni da sempre ci delizia con il suo sorriso ed il suo buonumore. Adesso però arrivano delle parole che non vanno assolutamente ignorate.

“DOPPIA DIFESA: aiutaci ad aiutare le vittime di violenza2, comincia Michelle nel suo lungo post. “Il cammino con le donne per me è vita. Io amo le Donne. Da quando ero piccola empatizzavo e cercavo in tutti modi di fare squadra con le altre bambine perché capivo il potenziale nel momento di unione, di aggregazione. Sono una donna anch’io, con il mio vissuto come tutte voi. So cosa vuol dire avere il terrore quando esci di casa, so cosa vuol dire sentirsi denigrare e manipolare. Oggi lo posso dire: conosco la violenza. Capisco come ci si sente quando non credi più te stessa perché qualcuno di molto debole aveva bisogno di massacrare la tua autostima per sentirsi meglio”.

“Non ne ho veramente mai parlato perché non serve, mi reputo fortunata ed proprio per questo che sento dentro fortemente il desiderio di alleggerire, seguire, accudire, proteggere e confortare la vita delle altre donne. Ormai sono 13 anni che posso fare tutto questo grazie ad una bellissima amicizia con Giulia Bongiorno e un team che ha deciso di dedicare la propria vita alla lotta contro la violenza: @doppiadifesa onlus. Oggi desidero presentarveli, dare un volto a tutti coloro che quotidianamente rispondono a tutte le richieste di aiuto che ci arrivano. Grazie e grazie a tutti voi perché in questi anni abbiamo potuto realizzare tutto questo grazie al vostro aiuto! Con il Covid si possono bloccare le città e le aule, ma la violenza non si blocca. Aiutaci ad aiutare le vittime di violenza”.

