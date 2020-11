Come fare la spesa in modo sexy, tutorial imbarazzante a Detto Fatto

Come fare la spesa in modo sexy, a Detto Fatto un tutorial decisamente imbarazzante organizzato da una pole dancer.

Ieri pomeriggio, 24 novembre, il programma Rai Detto Fatto è finito al centro delle polemiche per un tutorial decisamente imbarazzante, andato in onda sotto la conduzione di Bianca Guaccero. “Maestra” del tutorial su come fare la spesa in modo sexy la pole dancer Emily Angelillo, che dopo aver iniziato il tutto con un ballo provocante ha descritto i suoi tacchi come “un grande slancio all’autostima e alla femminilità”. Non ci sarebbe stato nulla di male, se la ballerina si fosse fermata, ma ha deciso di continuare spiegando al pubblico femminile come sfruttare i tacchi a spillo al supermercato.

Pole dancer insegna come fare la spesa sui tacchi a Detto Fatto, il web non apprezza

In studio si immagina la situazione di una donna che va a fare la spesa al supermercato indossando i tacchi alti, ed Emily fa da “maestra” per un tutorial decisamente imbarazzante.

Un comportamento come quello inscenato dalla pole dancer potrebbe andare bene, appunto, sul palco di una discoteca, ma se qualcuno di noi si comportasse in quel modo mentre fa la spesa al discount le conseguenze sarebbero esilaranti. I video sono stati pubblicati questa mattina sul profilo Instagram di @trash_italiano, e nei commenti i followers si sono sbizzarriti.

“Io invece passeggio con un bel Woolrich con all’interno pigiama felpato e calzini antisdrucciolo rialzati per metterci lo stivale anti pioggia”, scrive una ragazza. “Perché dovrei dare un “tocco un pochino più intrigante” al SUPERMERCATO?” si chiede qualcun altro. “Tutorial da far vedere a mia nonna di 80anni quando va a fare la spesa” commenta Giacomo Hawkman. “Ma è una lezione su come fare la spesa o su come fare la coniglietta playboy?”.

Effettivamente il tutorial poteva essere evitato dagli autori di Detto Fatto e dalla stessa Guaccero, che ha collaborato alla scenetta sorridendo. Viene spontaneo chiedersi quale sia l’opinione delle donne che ha la direzione Rai.