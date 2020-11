Serpente nel wc, uomo va al bagno e trova l’ospite inatteso – VIDEO

Alzare il coperchio della tazza e trovare un serpente nel wc, cosa potrebbe esserci di più spaventoso? È quello che è accaduto ad un uomo.

Anche andare al bagno può rivelarsi una esperienza da brividi. Lo sa bene un uomo che trova un serpente nel wc. E subito impugna il proprio smartphone per realizzare un filmato e caricarlo sui social network. Nella clip allegata al nostro articolo è possibile proprio assistere a questo incontro tanto ravvicinato quanto inaspettato.

Ecco che dalla tazza che tutti noi utilizziamo più di una volta nel corso di una giornata fa capolino l’ospite indesiderato. Il serpente nel wc viene sollecitato dall’uomo, che lo tocca con una mazza da golf. Il fatto è accaduto negli Stati Uniti e per la precisione nel Texas. Da quanto risulta, sembra che l’uomo non abbia affatto usato le maniere dolci. Infatti avrebbe provato ad uccidere il rettile.

Serpente nel wc, come ha fatto il rettile ad arrivarci

Non si sa alla fine cosa sia accaduto e se l’animale, di dimensioni comunque contenute, sia riuscito a farla franca. Una possibile spiegazione su come il predatore sia finito lì dentro può arrivare dal fatto che qualcuno deve avercelo messo. Nel senso che in diversi scelgono di avere, come animale domestico decisamente inusuale, un serpente. Ma poi, per un motivo o per un altro, decidono infine di liberarsene lasciandoli in delle zone isolate di campagna oppure infilandoli in dei tombini. Proprio attraverso il condotto fognario alla fine il serpente ha raggiunto l’abitazione. Non è la prima volta che una cosa del genere accade, ed è successa alcune volte anche in Italia, pure in tempi recenti. Di questa vicenda ha parlato ampiamente anche il tabloid inglese ‘The Sun’.

