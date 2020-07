Mamma inorridita, un serpente lungo un metro nel suo giardino. La donna ha trovato la bestiola tra le sue aiuole. Immediata è stata la ricerca di aiuto sul web.





Ha scoperto che un serpente bianco e molto lungo strisciava tra i fiori del suo giardino. Così una mamma dell’Inghilterra orientale ha lasciato un messaggio in rete, sul sito Mumsnet, per ricevere consigli sul da farsi.

La vicenda è avvenuta in una cittadina dell’Inghilterra orientale. E’ stato proprio lì che una donna ha scoperto un serpente strisciare tra le aiuole del proprio giardino. Immediata è stata la ricerca di consigli e di aiuto sul sito per genitori Mumsnet da parte della donna, mostrando a tutti uno scatto nel quale veniva ritratta la bestiola.

Moltissimi sono stati i messaggi di risposta al post della donna. Gli utenti hanno tentato di comprendere in un primo momento se si trattasse di un animale domestico o selvatico. C’è chi ha identificato la bestiola con un serpente di mais albino, e chi invece lo ha considerato un pitone birmano. Nessuna delle due specie è però originaria del Regno Unito, sembrerebbe quindi probabile che l’animale possa essere un serpente domestico fuggito dai suoi padroni.

Non sono mancati gli utenti che hanno consigliato alla donna di mettere sull’animale una scatola o di farlo entrare in una federa in attesa dei soccorsi del salvataggio animali.

La donna ha raccontato di aver visto il serpente mentre era impegnata con il lavoro e, dopo aver pensato che non fosse possibile si trattasse proprio di tale bestiola, di essersi distratta, passandogli così ben presto di mente tale pensiero. Solo poco dopo, quando ha visto il suo cane saltare proprio in prossimità dell’animale, ha capito di non essersi sbagliata.

Pare però che non appena sono sopraggiunti sul posto i soccorsi, il serpente fosse sparito. Le ricerche dell’animale proseguono in queste ore nella zona.