Medici tirano fuori un serpente di 120 cm dalla bocca di una donna |VIDEO

Un equipe di medici ha estratto dalla bocca di una paziente un serpente lungo più di un metro. Il video mostra il momento dell’estrazione.

L’incidente traumatico e l’operazione sono avvenuti a Daghestan, in Russia. Alla donna seduta sul lettino della sala operatoria nel video è accaduto quello che nessuno vorrebbe mai sperimentare nella vita. Un serpente le è strisciato lungo la gola mentre era assopita nel cortile. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Un orribile video è stato girato in sala operatoria e ha già fatto il giro del web. La clip mostra i medici intenti a rimuovere quello che sembra proprio essere un serpente lungo circa un metro e mezzo dalla bocca di una donna di nazionalità russa. Pare che il rettile sia strisciato dentro la sua gola mentre dormiva nel cortile della sua casa, ubicata nel villaggio di Levashi.

La giovane donna si è, al risveglio, sentita male. È stata dunque portata con urgenza all’ospedale. Lì è stata messa sotto anestesia e i medici hanno dato immediatamente il via all’operazione. I chirurghi sono riusciti ad individuare il problema soltanto tramite l’utilizzo di un endoscopio, e la loro scoperta li ha lasciati completamente di stucco.

Il filmato apparso in rete mostra le mani di un medico, intento a rimuovere il serpente dal corpo della paziente. Quest’ultima ha un tubo inserito in gola. “Vediamo di cosa si tratta”, afferma una volta dato il via all’estrazione. Un altro membro dell’equipe afferra il rettile mentre viene estratto dalla bocca della donna, saltando indietro spaventato. L’animale viene ripreso, sotto gli occhi increduli dei chirurghi, mentre si dimena, sospeso in aria. Il rettile viene poi lasciato in un secchio. Non è ancora chiaro se fosse ancora effettivamente vivo al momento dell’estrazione, né per quanto tempo sia rimasto all’interno del corpo della donna.

Serpente si infila nella bocca di una donna mentre sta dormendo: i commenti dei concittadini

Il Ministero della Salute del Daghestan, una repubblica montuosa che si affaccia sul Mar Caspio, non ha ancora proferito parola in merito all’incidente. Gli abitanti del posto credono sia davvero raro che i serpenti striscino autonomamente dentro alla bocca degli esseri umani. I cittadini più anziani consigliano però ai giovani di non dormire all’aperto, al fine di evitare incidenti simili. In alcuni commenti scritti sui social media si legge che il serpente in questione potrebbe in realtà essere un parassita o un verme gigante presente nel corpo della donna da tempo.