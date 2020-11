Gabriele Parpiglia | lui smaschera il nuovo Mark Caltagirone | AUDIO

Attraverso un post comparso sul suo profilo personale Instagram, il giornalista di gossip, Gabriele Parpiglia, denuncia un sedicente individuo.

Sul suo profilo Instagram Gabriele Parpiglia lancia un allarme relativo ad un sedicente personaggio che millanta di conoscere lui ed alcuni autori del GF Vip 2020. In un lungo post social, Parpiglia denuncia tutto quanto facendo ascoltare anche l’estratto audio di questo personaggio, estrapolato da una conversazione su Whatsapp. Nel lungo messaggio di Gabriele Parpiglia si legge quanto segue.

“Lo sapevo che con il #covid i peggiori, sarebbero peggiorati. Questo tale Simone, finto amico, finto conoscente, finto fake, si è agganciato da tempo a Tommaso Zorzi ed alla sua famiglia. Ha mandato anche un aereo e una lettera in tv. Fermatelo! Nell’AUDIO dice di aver parlato con me, dopo aver svelato a ‘CasaChi’ la sua esistenza. È un fake. NON L’HO MAI SENTITO!!! MAI! Ma soprattutto parla di un’autrice che non so chi sia. Non date spazio a nuovi Mark Caltagirone. Non fate aprire altre indagini a favore di share. Stoppate tutto! RIPETO: MAI SENTITO. Riassumo quanto detto a ‘CasaChi’ @chimagazineit”.

Gabriele Parpiglia, il giornalista denuncia l’esistenza di un mitomane

Ed ancora: “È il 23 ottobre quando tale Simone Lombardo fa la sua apparizione pubblica dichiarando di essere il mittente dell’aereo che ha acceso le fantasie di Tommaso Zorzi. Tommaso, chiuso nella bolla non collega i fatti precedenti al ‘nome’, ha chiesto a Simone di palesarsi. Ma chi è in realtà Simone? Non si sa niente di lui, non c’è una foto, una bio che lo descriva. L’identità digitale di Simone esiste solo su Twitter, Instagram, Telegram di cui vanta di essere PROPRIETARIO. Profili creati ad hoc durante i giorni dell’invio del volo. Simone dichiara di non volere apparire, di non volere sfruttare l’immagine di Tommaso, ma di volerlo semplicemente conoscere perché innamorato di lui”.

Ancora uno scandalo mediatico dopo la vicenda Mark Caltagirone

“Ma Simone è davvero chi dice di essere? Facendo un giro su Ttwitter è, infatti, facile imbattersi in alcune dichiarazioni degli utenti facenti parte del gruppo Telegram di Simone che dichiarano che in realtà Simone non sarebbe chi dice di essere. Ma che si chiamerebbe Tamer Hassab. Sarebbe in realtà etero ( lo dichiara lui stesso) non avrebbe 25 anni ma 26 anni. Userebbe ( tante ragazze lo dichiarano) i contatti ottenuti attraverso il gruppo fan Telegram che gestisce per ‘altri motivi molto intimi e particolari’. E scoppia così l’ennesimo scandalo televisivo dopo il Prati-gate e la vicenda di Eliana Michelazzo e del ‘marito’ mai visto in 10 anni di matrimonio.

