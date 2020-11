GF Vip: Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, amicizia o finzione?

L’incontro tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi nella casa del GF Vip fa pensare che tra i due sia tornato il sereno, ma è davvero così?

L’ultima arrivata nella casa del Grande Fratello Vip è stata Giulia Salemi. La modella è alla sua seconda partecipazione al reality, dunque conosce bene il funzionamento della competizione e come reagisce il pubblico alle decisioni prese all’interno della casa. Sin da subito il suo ingresso tra le mura del reality ha portato ad uno scontro. Giulia, infatti, ha votato Patrizia De Blanck, facendola infuriare. La contessa non ha gradito la nomination ed ha da subito chiarito che tra loro non ci sarà alcun rapporto.

Insomma il suo ingresso ha generato conflitto e una nuova dinamica all’interno del reality. Dinamica che si potrebbe sommare presto a quella con Tommaso Zorzi. Dopo il suo ingresso, infatti, Chiara Biasi aveva spiegato: “Avevano litigato e lui mi aveva detto che proprio la odiava, quindi sta fingendo”. Parole che aveva in qualche modo confermato il diretto interessato quando ha saputo che Giulia stava entrando: “Giulia Salemi una donna che consideravo un’amica fino a pochi giorni fa, oggi devo far finta di essere amico suo per il bene della televisione e perché so che sua madre fa gli incantesimi”.

Amicizia Tommaso Zorzi-Giulia Salemi, anche Signorini ha dei dubbi

I telespetattori, dunque, guardano con sospetto all’atteggiamento amichevole che hanno mostrato entrambi quando si sono incontrati. In particolar modo ritengono che l’influencer possa fingere. Ai dubbi dei telespettatori si sono aggiunti anche quelli di Alfonso Signorini che a riguardo ha dichiarato: “Fra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi i rapporti prima dell’ingresso di Giulia in Casa non erano certo distesi: non so se i due non si parlavano da uno o persino due anni, ma è così, non si parlavano da molto. Lui l’ha salutata abbracciandola, ma non so quanto durerà questa loro tregua”.