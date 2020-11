Gerry Scotti, i messaggi con Carlo Conti: “Parlavamo dell’ossigeno”

Giornate intense e complicate per Gerry Scotti e Carlo Conti, tra i conduttori più amati d’Italia: entrambi positivi al Covid-19

Sono state settimane davvero difficili per i due conduttori più amati dagli italiani, Carlo Conti e Gerry Scotti, che hanno dovuto affrontare il periodo di positività al Covid-19. Così in una lunga intervista ai microfoni de “Il Corriere della Sera” lo stesso Scotti ha svelato di aver scambiato spesso messaggi con Carlo Conti condividendo la loro dura esperienza: “Ci chiedevamo a vicenda se avevamo preso le medicine”. Giorni complicati che hanno vissuto a distanza: Conti è stato ricoverato all’ospedale Careggi di Firenze, Gerry Scotti al centro Covid Humanitas. Così lo stesso storico conduttore di Canale5 ha rivelato: “Chi mi è stato più vicino? In molti. Non voglio fare torto a nessuno, cito solo Carlo Conti, perché abbiamo vissuto un’esperienza in parallelo. Io gli chiedevo: ‘Quanti litri di ossigeno?’, lui mi rispondeva ‘4’. E io invece stavo ancora a 5. E ancora: ‘La pastiglia, te l’hanno data?’. Abbiamo fatto come Coppi e Bartali…”.

Gerry Scotti, tutta la verità di Carlo Conti

Entrambi i presentatori italiani hanno dovuto anche sviluppato la polmonite, che hanno superato brillantemente dopo la positività al Covid-19. Ai microfoni di “Oggi è un altro giorno” su Rai Uno Carlo Conti, invece, ha raccontato quei giorni intensi e ricchi di paura: “È stata una settimana intesa, difficile, particolare. Pensavo sempre a mio figlio e a mia moglie a casa sperando che non fossero positivi. Ho gioito quando ho saputo che il loro tampone era negativo. Sono stato coccolato da una serie di attenzioni di medici, infermieri, personale sanitario”.