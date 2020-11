Gerry Scotti positivo | come sta il conduttore | si parlava di terapia intensiva

Aggiornamenti su Gerry Scotti positivo. Il presentatore tv di Mediaset da due settimane si trova ricoverato in ospedale, la situazione.

La notizia in merito a Gerry Scotti positivo era stata accolta con tristezza nei giorni scorsi. Ed il popolare conduttore televisivo di Mediaset ha dovuto ricorrere anche alla terapia intensiva, per via del complicarsi del suo quadro clinico. Tante testate nazionali oggi riportano questa indiscrezione, motivata da alcune difficoltà di natura respiratoria.

La permanenza nel reparto sarebbe durata all’incirca dieci giorni. Su Gerry Scotti positivo però giungono ora aggiornamenti che parlano per fortuna di un netto miglioramento di quello che è il suo stato di salute. Infatti il 64enne originario di Miradolo Terme, in provincia di Pavia, aveva annunciato di sua stessa mano con un messaggio scritto su Instagram di avere contratto il virus. Si pensa che presto possa tornare a casa. Ma per quanto riguarda il ricovero in terapia intensiva, il suo ufficio stampa smentisce tale versione in una intervista concessa a FanPage. Viene confermato invece che presto sarà dimesso.

Gerry Scotti positivo, l’ufficio stampa: “Falso il ricovero in terapia intensiva, tornerà presto”

La situazione che riguarda Gerry Scotti positivo viene indicata da chi lo rappresenta mediaticamente come molto simile a quanto vissuto da Carlo Conti. ‘Zio Gerry’ avrebbe accusato una febbre persistente tale da portarlo a rivolgersi ai medici. Adesso il quadro clinico ha raggiunto una condizione di normalità, verrà svolto un tampone necessario e se l’esito sarà negativo, potrà essere dimesso. Non si sa quando Gerry Scotti potrà fare ritorno al lavoro per registrare le puntate del suo quiz show ‘Caduta Libera’. Lui stesso aveva dichiarato in una intervista al Corriere della Sera che in famiglia c’è grande attenzione. Il conduttore tv avrebbe dovuto registrare ‘Tu si Que Vales’, cosa che avrebbe richiesto per il pavese uno spostamento a Roma in treno. Ma due giorni prima del viaggio un tampone aveva dato esito positivo.

