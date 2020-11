Beautiful: trama e anticipazioni della puntata di oggi, 20 Novembre 2020

È in arrivo un nuovo episodio di Beautiful. Che cosa avrà in serbo per noi oggi la soap opera più seguita di sempre? Scopriamolo insieme.

Una delle soap opera più famose di sempre è pronta a sorprenderci con un nuovo emozionante episodio. Protagonista indiscusso dei colpi di scena sarà senza dubbio Ridge. Che cosa accadrà all’uomo? Scopriamo insieme le ultime succose anticipazioni della puntata che andrà in onda oggi, 20 Novembre 2020, di Beautiful.

Sembrerebbe proprio che la storia tra il Forrester e Brooke sia agli sgoccioli oramai da un po’. Quello che però accadrà durante la puntata di oggi è un vero e proprio colpo di scena, che molto probabilmente segnerà la fine definitiva della lunga e tortuosa storia tra i due. A ‘mettere il dito’ sarà Shauna, che sfrutterà a suo vantaggio una situazione alquanto particolare.

Proprio così, a quanto pare Shauna approfitterà di un momento di ebbrezza di Ridge, e lo porterà con sé in una camera del Bikini. L’uomo, ubriaco, si lascerà andare ad un appassionante bacio, e i due rimarranno insieme, all’insaputa di Brooke, tutta la notte. Come reagirà la bionda protagonista della soap quando scoprirà il tutto?

Il motivo che porterà Ridge ad allontanarsi verso il Bikini Bar sarà un altro battibecco con Brooke. Il fulcro delle loro discussioni sarà nuovamente Thomas, che la Logan insiste a non volere in casa e soprattutto al fianco di Douglas. Il Forrester non apprezzerà le fredde affermazioni della donna, e finirà dunque con l’uscire di casa. La bionda protagonista, una volta rimasta sola, si lascerà però andare ad un disperato pianto.

Beautiful, anticipazioni: il tradimento di Ridge

La serie Beautiful, in onda su Canale 5, sta da anni continuando a sorprendere i telespettatori. Anche la puntata di oggi ha in serbo numerosi colpi di scena per il pubblico. Ridge infatti, uscito di casa in seguito ad una lite con Brooke, tenterà di affogare i suoi dispiaceri nell’alcol al Bikini Bar. Lì cadrà nelle mani di Shauna, alla quale il Forrester è stato affidato da Danny. La donna sfilerà i vestiti allo stilista e si stenderà accanto a lui, completamente ubriaco. Secondo le anticipazioni, il risveglio sarà decisamente traumatico per il Forrester, che non ricorderà nulla della sera precedente. Che cosa deciderà di raccontargli la Fulton? Sono tutti curiosi di scoprirlo.