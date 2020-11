Amici 2020, cambia tutto: anticipazioni di sabato 21 Novembre

Un nuovo episodio di uno dei talent più amati di sempre è oramai alle porte. Scopriamo cosa avrà in serbo per noi la nuova puntata di Amici.

Una nuova puntata di Amici è oramai alle porte, e tutti i telespettatori sono in trepidante attesa di presentarsi all’appuntamento del sabato con Maria De Filippi e i giovani artisti. A quanto pare il talent ha in serbo delle sorprese. Le modalità della competizione sono infatti cambiate rispetto a quelle degli scorsi anni, a cui eravamo tanto abituati. Scopriamo insieme qualche anticipazione sull’episodio di domani, sabato 21 Novembre.

È stata registrata oggi la puntata del celebre talent, e sono fortunatamente arrivate a noi alcune succose anticipazioni. Tira aria di cambiamento all’interno del programma, e riguarda soprattutto le modalità di competizione. Proprio così, a quanto pare, a partire da domani, i ragazzi non competeranno più gli uni con gli altri. Essi si batteranno da soli per mantenere il banco, sotto il giudizio severo dei direttori radiofonici.

Niente divisione in squadre dunque, è il momento di dire addio alle rivalità interne. Gli alunni gareggeranno soltanto per sé stessi e per mantenere il proprio posto. Un modo geniale per permettere ai ragazzi di brillare il più possibile, eliminando la competizione tra colleghi e permettendo comunque alla gara di procedere. In studio erano presenti ben due direttori radiofonici, provenienti da Radio Italia e RDS. Per adesso non si sa ancora se rimaranno fino alla fine dell’edizione o se la loro partecipazione si limiterà alla prossima puntata. Certo è che per tre dei concorrenti è già arrivato il primo giudizio. Scopriamolo.

Raffaele, Sangiovanni, e Aka7even, sono loro i primi ragazzi ad essere stati sottoposti a giudizio. I tre hanno presentato i loro inediti davanti agli occhi, e soprattutto alle orecchie, dei direttori radiofonici. Sembrerebbe che per uno di loro sia addirittura anche arrivano un no. È toccata a Sangiovanni questa sorte, che ha ricevuto il consenso soltanto di Radio Italia e non da RDS. In seguito hanno espresso la propria opinione anche i professori, dichiarando se, secondo loro, gli allievi presi in questione meritassero di rimanere o meno. La puntata ha avuto comunque un lieto fine: nessuno dei concorrenti ha per adesso abbandonato la gara.

Amici 2020, proseguono i casting degli insegnanti

Gli insegnanti del talent sono intanto ancora impegnati con i casting. Due ballerini di danza classica si sono ritagliati il proprio spazio esibendosi, ma nessuna decisione definitiva è stata ancora presa. Tutto fa presumere che sarà Alessandra Celentano a decidere e sono tutti curiosi di scoprire a chi apparterrà il volto del primo concorrente scelto dalla donna.