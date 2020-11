Tempesta d’amore, anticipazioni puntate dal 22 al 28 novembre

Tempesta d’amore è in onda tutti i giorni dalla domenica al sabato su Rete4. Ecco tutti le anticipazioni delle puntate della prossima settimana, dal 22 novembre al 28.

Ecco tutte le anticipazioni delle nuove puntate dal 22 novembre al 28 novembre.

Cosa succederà a Tempesta d’amore la prossima settimana?

Durante le nuove puntate di “Tempesta d’amore” i telespettatori dovranno sopportare un addio inaspettato e straziante Eva lascerà suo marito e prenderà la decisione di andarsene via. Questo a causa del fatto che Eva racconterà a Christoph che Werner e Robert stanno tramando contro di lui e quest’ultimo non la prenderà bene. Durante il battesimo del piccolo Emilio, infatti, Robert avrà un crollo emotivo. Eva prenderà così la diffiicle decisione di lasciare suo marito, nonostante i tentativi di lui di evitarlo, dicendogli che lo ama ma che deve pensare ad Emilio. Inoltre Natascha e Michael sembrano non riuscire ad avvicinarsi di nuovo. Nemmeno dopo che Michael presta soccorso a Natascha per un incidente in montagna, lei sembra non volerne sapere.

Durante la prossima settimana, sarà Andrè a dare l’occasione ai coniugi di avere un po’ di tempo insieme e passare una bella serata. Tim non riesce a credere di essere stato piantato da Franzi, che nel frattempo si avvicina a Steffen e pensa di dargli una possibilità. Nel frattempo Linda si avvicinerà di nuovo a suo marito, sotto consiglio di Lucy ma nonostante questo, Dirk contemplerà il suicidio e lascerà un testamento.

Christoph si ritroverà tutti i suoi conti bancari bloccati e Ariane gli consiglierà di cedere le quote del Furstenhof ad una persona fidata. L’albergatore chiederà poi aiuto a Linda. Nel frattempo, nelle puntate tedesche, ci sarà un rapimento shock.