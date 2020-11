Anziani maltrattati | quattro donne arrestate per violenze tremende

Compivano vessazioni ed atti di oltraggio ai danni dei loro ospiti ultraottantenni. In manette delle donne per casi di anziani maltrattati.

Da Bologna arriva un altro, eclatante e gravissimo fatto che riguarda degli anziani maltrattati in una casa di riposo. Sotto accusa ci sono quattro dipendenti, tutte tratte in arresto al culmine di una inchiesta condotta dai Nas del capoluogo emiliano. L’operazione denominata ‘Inferno’, coordinata dalla Procura felsinea ha accertato situazioni aberranti con umiliazioni, percosse ed omissione di soccorso a persone di terza età ospiti di una casa famiglia.

La stessa tra l’altro esercitava la professione sanitaria in maniera abusiva, aggiungendo un ulteriore reato a quelli già riscontrati. Le forze dell’ordine si sono avvalse di intercettazioni telefoniche ed ambientali, le quali hanno mostrato dei dialoghi scioccanti. Gli anziani maltrattati imploravano aiuto, piangevano per il dolore ed erano disperati. Per tutta risposta, la titolare della casa famiglia li insultava e diceva loro che la morte sarebbe venuta presto, a differenza dei loro parenti.

Anziani maltrattati, violenze fisiche e psicologiche tremende

Una dipendente invece si rivolge ad una anziana, morta appena qualche ora dopo, dicendole di starsene zitta. “Altrimenti ti sparo”. La poveretta invocava dell’acqua. Le quattro arrestate hanno tutte una età compresa fra i 45 ed i 56 anni. La più anziana è la titolare, originaria della Romania. Le altre tre sono tutte sorelle, di cittadinanza italiana, incensurate e residenti in provincia di Modena, che lavoravano in quella struttura a nero. Al momento si trovano tutte quante sottoposte a misura di arresti domiciliari. Il Gip ha definito le imputate “socialmente pericolose e con atteggiamenti di aggressività che non ne consentono la messa in libertà” per l’elevato rischio di reiterazione di reato.

La donna che gestiva la struttura aveva precedenti controversi

Tutti quanti gli anziani maltrattati avevano più di 80 anni di età e veniva praticata loro anche terapia senza alcuna prescrizione medica. La titolare aveva aperto un’altra struttura per anziani, nel 2017, poi chiusa per irregolarità nella gestione. L’inchiesta si è conclusa dopo 11 mesi, era partita a seguito di una segnalazione dei medici dell’ospedale di Bazzano, insospettiti per i segni di lesione sul corpo di un uomo di 83 anni morto in quella struttura. Segni che hanno confermato come quel poveretto fosse rimasto legato con gambe e braccia per molto tempo.

