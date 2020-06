Maltrattamenti in famiglia | cena non ancora pronta | ferisce moglie e...

Un uomo di indole violenta perde le staffe e fa del male alla moglie ed alla loro figlia. I maltrattamenti in famiglia scaturiti dalla cena non ancora servita.

Una dura quanto folle aggressione per quella che è una assurda storia di maltrattamenti in famiglia è andata in scena a San Matteo della Decima, piccola località emiliana situata in provincia di Bologna.

LEGGI ANCHE –> Francesca Cipriani, il dramma della showgirl: “Mi picchiava”

Qui un uomo di 41 anni ha aggredito la moglie e la figlia, per poi malmenare la propria coniuge in preda all’ira. E tutto perché la cena non era ancora pronta. Così ha lanciato il piatto vuoto contro la donna, finendo con il fare del male anche alla ragazzina. Alla fine hanno dovuto intervenire i carabinieri, che hanno portato via il violento autore dei maltrattamenti in famiglia. Proprio la donna è riuscita ad impugnare un telefono e ad avvisare i militari, dicendo che il marito stava assalendo lei e la loro bambina di soli 5 anni.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Giulia Salemi, le parole shock: “Il mio ex fidanzato mi ha picchiata”

Maltrattamenti in famiglia, arrestato l’autore

La donna, 40 anni, e la piccola sono anche scappate di casa pur di trovare riparo. Le forze dell’ordine hanno soccorso la poveretta, recuperando anche la bimba che nel frattempo era finita in custodia da dei vicini. Infine sono entrati in casa dove hanno fatto scattare le manette per quel violento. Nei suoi confronti vige ora una ordinanza di arresti ai domiciliari in forma cautelare. Per quanto riguarda sua moglie e la bimba, dopo avere ricevuto le necessarie cure al pronto soccorso si trovano ora alloggiate altrove.

LEGGI ANCHE –> Violenze | picchia e stupra moglie e figli | ora è fuori dal carcere