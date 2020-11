Amici 2020, “battutaccia” di Jurman su Alessandra Amoroso

Tensione alle stelle ad Amici 2020. Alessandra Amoroso non ringrazia Luca Jurman e lui l’attacca: “E’ sparita di colpo”. Ma la cantante replica subito.

Nuova – ennesima – polemica ad Amici 2020. Protagonisti del botta e risposta sono stavolta Alessandra Amoroso e l’ex professore Luca Jurman. Durante la prima puntata del talent show andata in onda lo scorso sabato 14 novembre, infatti, la cantante si è esibita nel brano Immobile. E con l’occasione lui si è tolto qualche sassolino dalle scarpe.

Una nuova polemica ad Amici 2020

Emma Marrone dopo la sua esibizione ha ringraziato Maria De Filippi e Rudy Zerbi ricordando gli esordi nel programma. Ma tra i ringraziamenti ne è mancato uno: quello a Luca Jurman. L’ex insegnante di Amici c’è rimasto malissimo, anche perché fu lui a promuovere quella promettente allieva. Così Jurman si è lasciato andare a un amaro sfogo su Facebook, lamentando la mancanza di riconoscenza da parte della giovane artista e da qualche anno a questa parte si sarebbe allontanata da lui.

La cantante, però, ha voluto subito replicare e chiarire l’equivoco: “Ciao Maestro, mi dispiace per questo commento e non so cosa sia successo comunque ti dico: grazie per avermi voluta sin dal primo giorno, per avermi fatto passare momenti meravigliosi e per avermi sostenuta sempre. Sensazioni ed emozioni che porto nel cuore al di là del tempo passato! Ti abbraccio forte”. Jurman, evidentemente rincuorato, ha ribattuto: “Grazie Ale, io ci sono sempre”. Pace fatta, almeno per ora…

EDS