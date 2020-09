Alessandra Amoroso, la verità sull’addio al suo ex: “Sono tornata a vivere”

Dopo il dolore per la fine della relazione con Stefano Settepani, Alessandra Amoroso si lascia andare a un’agrodolce confessione.

La storia d’amore tra Alessandra Amoroso a Stefano Settepani è ormai morta e sepolta. Dopo la delusione e il dolore, però, la cantante ha capito che questa esperienza le ha insegnato a sentirsi più forti anche da sola. Una “conquista” che l’artista ha voluto mettere in note con Karaoke, la canzone creata con i Boomdabash, che è stata la hit dell’estate e ha regalato energie e positività dopo un periodo difficile per tutti. Un brano che segna per l’appunto la rinascita dopo la rottura con l’uomo al quale era legata dal 2015.

Le pene d’amore di Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso e Stefano Settepani sembravano proprio fare sul serio. Poi, quando sembravano ormai destinati all’altare, l’improvviso addio. “Sono sempre stata una donna decisa. Ho pianto tanto e mi emoziono tanto ancora oggi”, ha ammesso la cantante a colloquio con Sorrisi e Canzoni Tv. Ma in un certo senso ha saputo fare tesoro anche di questa vicenda: “Sono tornata a essere viva, ancora più viva”.

“Credo di aver raggiunto un equilibrio come donna del tutto nuovo – ha confessato Alessandra Amoroso -. Oggi so che la completezza di una donna non deriva dalla presenza di un uomo accanto. In ogni tipo di relazione la persona più importante posso essere anche io. Credo di meritarmelo. In passato ho avuto poco amore per me stessa e cosi la vita sentimentale mi ha dato spesso dei pugni in faccia”.

