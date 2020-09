Alessandra Amoroso, indizi sulla vita sentimentale: “Non fa più male”

Novità davvero importanti per quanto riguarda la vita personale di Alessandra Amoroso: i suoi dettagli sulla sfera sentimentale

Una nuova vita per la cantante Alessandra Amoroso che è tornata a parlare della sua vita attraverso l’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Uno sguardo anche verso i suoi sentimenti più intimi dopo il successo estivo con il brano Karaoke. Inoltre, ha trascorso la sua estate nella sua Puglia tra mangiate tra amici e famiglia dedicandosi così completamente a loro e alla musica.

Alessandra Amoroso, le novità sentimentali

Durante la sua intervista la stessa Alessandra ha svelato di essere il capitano della squadra di calcio Nazionale cantante: la sua passione per il calcio parte dalle scuole medie visto che suo padre Walter è stato il suo allenatore. Poi ha parlato della sua partecipazione al Seat Music Awards contribuendo così ad “infondere forza e coraggio ai lavoratori del mondo dello spettacolo”. Infine, si è soffermata così anche sulla sua vita privata: “Oggi so che la completezza di una donna non deriva dalla presenza di un uomo accanto. In passato ho avuto poco amore per me stessa. Sono tornata ad essere viva, ancora più viva”.