Amici 2020, chi è Aka7even: il vero nome è Luca Marzano

Aka7Even è un nuovo concorrente di Amici 2020 e il suo vero nome è Luca Marzano. Scopriamo insieme chi è e la sua storia.

Il ragazzo è riuscito a ottenere il banco già nella prima puntata del programma di Maria De Filippi. Il suo nome non è nuovo alla televisione, infatti si era già presentato alle audizioni di X Factor 11 e aveva stupito tutti. Fedez e Levante erano rimasti incantati dalla sua voce. Se a quei tempi si era presentato come il classico bravo ragazzo, oggi il suo look appare completamente diverso.

Leggi anche -> Amici 2020, chi è Federica La Rocca: età, storia, foto, Instagram

Ai tempi non venne scelto per i live, ma la sua occasione può arrivare con Amici. Con maches, auto-tune e pantaloni larghi ha rivoluzionato il suo stile. Il suo obiettivo è di sfondare nel mondo della musica e per cercare di portare a casa la vittoria del programma, ha scelto il banco di Elodie e Anna Pettinelli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒂𝒌𝒂 𝟕𝑬𝑽𝑬𝑵. (@aka_7even_)

Leggi anche -> Amici 2020, chi è Leonardo Lamacchia: lo abbiamo già visto a Sanremo

Aka7Even, scopriamo la storia che si cela alle sue spalle

Ha 19 anni, viene da Napoli ed è il più piccolo di cinque figli. “Non sono timido e in qualunque occasione cerco sempre di attaccare bottone soprattutto con le ragazze. Mi arrabbio quando non riesco ad ottenere ciò che voglio ma soprattutto quando vengo sottovalutato”, così si descrive. Durante la sua audizione non convince Rudy e Arisa. Quest’ultima commenta la sua performance dicendo che “mi sento di dirti che sei molto, molto bravo“. Nonostante l’esito dell’esibizione incerta, il banco gli viene poi assegnato da Anna Pettinelli.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒂𝒌𝒂 𝟕𝑬𝑽𝑬𝑵. (@aka_7even_)

La sua vita non è sempre stata serena. In passato ha avuto molti problemi di salute e a causa delle crisi epilettiche finì in coma. Durante la settimana di incoscienza, gli fecero ascoltare le canzoni del fratello. Al suo risveglio ha preso la decisione di imparare a suonare il pianoforte perché il suo obiettivo era di fare musica. Ad oggi ha già una carriera avviata e conta ben 20mila followers. Ha anche collaborato con Biondo per creare il singolo Coco, disponibile su spotify. Ad Amici ha cantato un pezzo inedito trap.

Leggi anche -> Che fine ha fatto Josè Perez: era un famoso ballerino di Amici