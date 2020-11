Ascoli Piceno, terribile incidente: Jacopo Bachetti muore a 26 anni

Non ce l’ha fatta Jacopo Bachetti a salvarsi dopo il grave incidente di cui è stato vittima a Venagrande (Ascoli Piceno). In condizioni critiche altri due ragazzi di 20 e 24 anni.

Un terribile incidente stradale è costato la vita a un ragazzo di soli 26 anni. Jacopo Bachetti stava tornando a casa dopo una serata in compagnia prima della chiusura imposta dal governo ai fini del contenimento del coronavirus. Il giovane era uscito per trascorrere qualche ora di svago insieme a due amici, una ragazza di appena 20 anni e un ragazzo di 24, ma è finita in tragedia.

Una giovane vita spezzata dall’ennesimo incidente a Venagrande

I tre erano di ritorno a Venagrande (Ascoli Piceno) poco prima che scattasse il coprifuoco delle 22, quando all’improvviso il ragazzo che era alla guida ha perso il controllo dell’automobile, finita fuori dalla carreggiata. La vettura è purtroppo precipitata giù da una scarpata lungo la strada provinciale 24, all’altezza della frazione di Venapiccola, compiendo un volo di svariati metri prima del violentissimo impatto a terra.

Uno dei tre ragazzi, ferito in modo grave, ha perso conoscenza ed era in condizioni critiche, mentre gli altri due sono riusciti a chiamare i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, i Carabinieri di Ascoli e 3 ambulanze: 2 inviate dalla centrale operativa del 118 di Ascoli con medico e infermieri a bordo e una dalla Croce Verde.

Per recuperare l’auto, precipitata in una zona impervia, è stato indispensabile l’intervento dei pompieri, che sono riusciti a tirare fuori uno dei due feriti, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Gli altri due erano letteralmente schizzati fuori dall’automobile e sono stati poi trovati dai soccorritori in mezzo ai cespugli. La ragazza, in gravi condizioni ma ancora cosciente, dopo il recupero è stata medicata sul posto e poi trasferita rapidamente di Ascoli. Per il suo amico Jacopo Bachetti, invece, non c’è stato niente da fare: il personale medico del 118 ha potuto solo constatarne il decesso.

EDS