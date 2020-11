Federica muore a 21 anni dopo un gravissimo incidente domestico

Federica Tropiano, la ragazza 21enne di Teggiano ustionatasi a causa di un grave incidente domestico, è morta nelle scorse ore.

La comunità di Teggiano questa mattina si è svegliata con una tragica notizia. La 21enne Federica Tropiano, rimasta ustionata in gran parte del corpo a causa di un drammatico incidente domestico, è deceduta. Le disperate condizioni di salute della giovane erano state rese note ad inizio settimana dai suoi familiari. In seguito all’incidente domestico (del quale non si conoscono i dettagli), Federica era stata portata all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era stata sottoposta a diversi interventi chirurgici per cercare di migliorare le sue condizioni di salute.

Per affrontare le operazioni ed avere qualche chance di sopravvivere, la ragazza aveva bisogno di donazioni di sangue. Possedendo il gruppo sanguigno 0 Rh negativo, Federica poteva ricevere donazioni di sangue solo da chi possedeva il suo stesso gruppo. Da qui l’appello della famiglia sul web alla comunità di Teggiano.

Federica Tropiano muore a 21 anni: il dolore di un’intera comunità

L’appello accorato della famiglia ha raggiunto tutta la comunità, che ha risposto con generosità e prontezza alla richiesta di aiuto. Il giorno successivo alla pubblicazione della richiesta d’aiuto (giovedì 12 novembre), a Teggiano si sono presentati 50 donatori con il gruppo sanguigno necessario alla giovane. Dopo quel bel gesto di solidarietà, tutti in paese attendevano con ansia che Federica si riprendesse e potesse tornare alla vita di tutti i giorni. Purtroppo, però, questa mattina è stato comunicato il suo decesso. Gli sforzi dei medici e della collettività per salvarle la vita non sono stati sufficienti. Con ogni probabilità i funerali si svolgeranno all’inizio della prossima settimana.