Uomini e Donne, ritorno ufficiale di Riccardo Guarnieri: le reazioni

A Uomini e Donne ha fatto il suo ritorno ufficiale Riccardo Guarnieri dopo tanti mesi di assenza. Torna però senza Ida Platano, da single.

A “Uomini e Donne” fa il suo ritorno uno dei cavalieri che è stato maggiormente apprezzato dai fans del programma di Maria De Filippi: Riccardo Guarnieri. La regia manda in onda un filmato che mostra gli ultimi avvenimenti della storia d’amore con Ida Platano.

Riccardo Guarnieri ha annunciato di aver scelto lui di tornare nel programma, in quanto è attualmente single. Questa notizia ha lasciato i fans del programma piuttosto spiazzati, così come l’opinionista Gianni Sperti. Il cavaliere si è seduto al centro dello studio ed ha raccontato i problemi vissuti con Ida Platano, dalle discussioni pesanti alla convivenza difficile nel periodo del primo lockdown. Secondo Guarnieri, ci sarebbe stata una persona misteriosa a causare più di una lite tra i due, ma la sua identità è nota soltanto alla Platano. Proprio quest’ultima ha ricevuto una segnalazione riguardante un presunto tradimento del suo compagno, ma Guarnieri ha giurato di non sapere chi sia questa persona.

Riccardo Guarnieri e la fine della storia con Ida Platano

Il cavaliere ha ripercorso i motivi della fine della sua relazione con Ida Platano ed ha svelato un retroscena sul periodo in cui hanno convissuto nella casa della donna a Brescia, durante il primo lockdown. “La situazione non era bella neanche per me. Tre mesi solo a casa sua. Passavo molto tempo in una camera… bruttissimo“, ha rivelato Riccardo Guarnieri. L’uomo si è detto pronto a rimettersi in gioco e trovare l’amore nel programma di Maria De Filippi e ha ammesso di essere rimasto colpito da una dama in particolare, Giulia.

Gianni Sperti si è detto contento del ritorno di Riccardo a “Uomini e Donne“, nonostante abbia sempre fatto il tifo per lui e Ida, con la quale era nato un forte legame. La padrona di casa Maria De Filippi ha chiesto poi l’opinione a Roberta Di Padua, che in passato si era detta innamorata di Guarnieri. La dama, però, ha affermato di non avere alcun rancore per lui. In molti sui social ammettono di credere al cavaliere e di ritenere che Ida abbia più volte esagerato nei confronti di Riccardo.