Uomini e Donne, Raselli e Giulia: perché si sono lasciati?

Giulio Raselli e Giulia D’Urso erano una delle coppie più amate del programma Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo tra loro.

Si parla ancora di Uomini e Donne. Una delle coppie più seguite di sempre è andata dritta verso la separazione, probabilmente definitiva. Si tratta di Giulio Raselli e Giulia D’Urso. I due si sono lasciati poco tempo fa senza dare troppe spiegazioni, nemmeno al loro pubblico che li ha sostenuti sin dal principio. Il ragazzo ha però deciso di fare chiarezza, specificando il motivo del loro allontanamento.

Leggi anche->Uomini e Donne, Veronica furiosa “Non sei all’altezza”

È arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della separazione tra Giulio e Giulia. I due si sono sempre mostrati davanti alle telecamere e sui social innamoratissimi, talmente tanto che nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Tutti i fan sono infatti caduti dalle nuvole nel momento in cui hanno appreso il tutto. Che cosa è successo per davvero tra i due?

Leggi anche-> Uomini e Donne, Rossella Intellicato: “Presto sarò mamma”

Raselli e D’Urso hanno dunque deciso di mostrare pubblicamente soltanto una faccia della medaglia, quella rose e fiori. Dei loro scontri i follower non hanno mai saputo niente, e la coppia è stata brava a mantenere la propria privacy. Quando la notizia del loro addio ha iniziato a farsi sentire, entrambi hanno giustificato il tutto parlando di incompatibilità caratteriali, niente di più. L’ex tronista ha però deciso finalmente di entrare un po’ più in fondo alla questione e di chiarire qualche dubbio.

Leggi anche->Uomini e Donne, in quarantena Tina Cipollari: collegamento da casa

“Non c’è molto da dire, caratterialmente non eravamo fatti per stare insieme.” ha scritto Giulio su Instagram, rispondendo alla domanda di un fan. “Eravamo troppo simili, troppi scontri. Troppa voglia di prevalere l’uno sull’altro. Non siamo riusciti entrambi a fare un passo indietro, mai”. Sembrerebbe proprio che tra i due sia finita per davvero, e che non ci sia, almeno per ora, la possibilità di un ritorno di fiamma.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Uomini e Donne, l’addio tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso

Si sono dunque detti addio per sempre i due concorrenti di Uomini e Donne, Giulia D’Urso e Giulio Raselli, una delle coppie più amate del programma. La loro separazione sembrerebbe totalmente definitiva, e nessuno dei due ragazzi pare aver lasciato aperta la porta del ritorno di fiamma. Nonostante le tensioni dovute all’addio, i due sono attualmente in buoni rapporti. Stanno entrambi andando avanti con le loro vite, anche se separati.